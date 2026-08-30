La Liga 3 haftalık programı açıkladı: Madrid derbisinin tarihi resmen belli oldu

İspanya La Liga Birliği, turnuvanın beşinci, altıncı ve yedinci haftalarının maç programını açıkladı.

Birliğin "X" üzerindeki resmi hesabına göre beşinci hafta, gelecek 11 Eylül Cuma ile 14 Eylül Pazartesi arasında oynanacak.

Barcelona, 13 Eylül Pazar günü İspanya saatiyle 16.15'te, Kahire ve Mekke saatiyle beşi çeyrek geçe Levante'ye konuk olacak.

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Yine Real Madrid, Barcelona'dan önce oynayacak; bu da Mourinho'nun takımına, 12'sinde Cumartesi günü Mekke ve Kahire saatiyle 22.00'de Bernabéu Stadı'nda Rayo Vallecano'yu yenmesi halinde zirve için Barcelona üzerinde baskı kurma fırsatı verecek.

Atletico Madrid ise Pazar gününün maçlarını, Mekke ve Kahire saatiyle 21.00'de Anoeta Stadı'nda Real Sociedad karşılaşmasıyla kapatacak; Julian'ın maça katılıp katılamayacağı ise henüz belli değil.

Altıncı haftada ise Real Madrid ile Elche arasında bir maç oynanacak; karşılaşma 15 Eylül Salı günü, Mısır ve Suudi Arabistan saatiyle 22.30'da "Manuel Martínez Valero" Stadı'nda gerçekleşecek.

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Barcelona ile Racing Santander, ertesi gün Mısır ve Suudi Arabistan saatiyle 22.30'da "Spotify Camp Nou" Stadı'nda karşılaşacak; aynı gün bundan önce ise Atletico Madrid, Osasuna ile oynayacak.









Yedinci haftada ise Madrid derbisi oynanacak; Real Madrid ile Atletico, 20 Eylül'de Mekke ve Kahire saatiyle beşi çeyrek geçe Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Barcelona ise gelecek 19 Eylül'de Mekke ve Kahire saatiyle 22.00'de Sevilla'ya konuk olacak.