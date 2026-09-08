La Liga biletlerini satın alın:

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La Liga biletlerini nereden satın alabilirim?

La Liga maçları için tek maçlık girişlerden sezonluk biletler ve ek hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor.

La Liga bileti satın almak için en güvenilir yöntem, kulüplerin resmi internet sitelerine gidip ardından "Biletler" bölümüne yönelmektir.

Biletler genellikle her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar ve bir hesap oluşturmanızla birlikte kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekebilir. Ayrıca biletleri, çoğu zaman kulüplerin statlarında veya yakınında bulunan fiziksel gişelerden de satın alabilirsiniz. Bazı kulüplerin, bulundukları şehirlerin farklı noktalarında da satış noktaları vardır.

Resmi kanallarda biletler tükenmişse ya da resmi satıştan önce yerinizi ayırtmak veya son dakika biletleri almak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil satıcıları değerlendirebilirsiniz.

Sıradaki El Clasico ne zaman?

2026/27 sezonunun ilk El Clasico'sunun ekim ayında 10. haftada oynanacağı kesinleşti. Rövanş maçı ise mayısta Bernabéu'da yapılacak.

Madrid derbisinin de bu sezon için kesinleşen iki tarihi var: Atletico Madrid, 20 Eylül'de (7. hafta) Riyadh Air Metropolitano'da Real Madrid'i ağırlayacak. Rövanş ise 4 Nisan 2027'de Bernabeu'da oynanacak (30. hafta).

Maç Tarih ve saat (yerel saat) Biletler Madrid derbisi: Atletico Madrid - Real Madrid 20 Eylül 2026 (18.00) Biletler El Clasico: Barcelona - Real Madrid 25 Ekim 2026 (TBC) Biletler Madrid derbisi: Real Madrid - Atletico Madrid 4 Nisan 2027 (TBC) Biletler El Clasico: Real Madrid - Barcelona 9 Mayıs 2027 (TBC) Biletler

La Liga biletleri ne kadar?

La Liga biletlerinin maliyeti büyük ölçüde değişiklik gösterir.

Kulüplerin çoğu, yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma uygular, ancak bu aralıklar kulüpten kulübe farklılık gösterir.

Bu etkenlere ek olarak, stat içindeki koltuğun konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler; premium görüş açısına sahip yerler çoğu zaman en yüksek ücrete satılır. Bazı kulüpler ayrıca maçları kategorilere ayırır. Madrid derbisi (Real Madrid - Atletico Madrid) ve El Clasico (Barcelona - Real Madrid) gibi büyük rakiplere karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar en üst kategoriye girer ve fiyatlar buna göre artar.

La Liga sezonundan ne beklenmeli?

Barcelona, Hansi Flick'in takımının geçen sezon şampiyonluğu belirleyen El Clasico'da Real Madrid'i 2-0 yenmesinin ardından 2026/27 sezonuna üst üste şampiyon unvanıyla giriyor. Kalan üç maç varken 29. lig şampiyonluğunu ilan eden ekip, Flick'in 2024'te göreve gelmesinden bu yana üst üste ikinci kez ipi göğüslemiş oldu. Bu süreçte bir Copa del Rey ve İspanya Süper Kupası da kazanıldı.

Real Madrid ise buna karşılık unutmak isteyeceği bir sezon geçirdi. Xabi Alonso, kadrodaki huzursuzluk haberlerinin ortasında sezonun ortasında Alvaro Arbeloa ile değiştirildi ve Real Madrid, çabalarına rağmen tek bir kupa bile kazanamadan ikinci sırada kaldı. Bu, kulübün büyüklüğü düşünüldüğünde nadir görülen ve acı veren bir sonuç oldu. Buna karşılık başkan Florentino Perez, kulübün yeniden kazanma alışkanlığına dönmesini hedeflerken Jose Mourinho'ya yöneldi. Mourinho, ilk döneminden 13 yıl sonra Bernabeu'ya ikinci kez döndü.

Değeri hiç olmadığı kadar yükselen bir isim varsa o da Kylian Mbappe. Real Madrid'in forveti, İspanya'daki ilk iki sezonunun ikisinde de La Liga gol kralı oldu ve 2026/27 sezonuna, Dünya Kupası tarihinde iki kez Altın Ayakkabı kazanan ikinci oyuncu olmasının hemen ardından giriyor. Mbappe, Kuzey Amerika'daki 2026 turnuvasında 10 golle en skorer isim olurken Fransa turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Oturmuş bir kadroya ve büyük kulüplerinin hiçbirinde kupasız sezon geçirmemiş Mourinho gibi bir teknik direktöre sahip olan Real Madrid, Mbappe'nin Dünya Kupası formunun yurt içinde gerçek bir şampiyonluk yarışına dönüşmesini umutsuzca isteyecek.