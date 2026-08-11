La Liga 2026/27 biletleri nasıl alınır: El Clasico biletleri, Barcelona'nın yaklaşan maçları, Real Madrid fiyatları ve daha fazlası

La Liga, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler tarafından çok seviliyor. Her sezon milyonlarca kişi, İspanya ligi maçlarını her hafta ekran başında soluksuz takip ediyor ve bu yıl, Barcelona'nın şampiyonluğunu koruması ve Real Madrid'in kupasız geçen bir sezonu sonlandırma hedefiyle Jose Mourinho'ya yönelmesiyle birlikte ekstra bir merak unsuru da taşıyor.
Her ne kadar manşetleri genellikle Barcelona ile Real Madrid süslese ve dünya çapındaki yıldız oyuncuları onlar cezbetse de, üst düzeydeki tüm takımlar gösterişli futbol oynayıp akılda kalıcı performanslar sergileme kapasitesine sahip.
Elbette televizyonda nefes kesen İspanyol futbolunu izlemek son derece heyecan verici, ancak damarlarınızdaki kanı en az statta olup gözlerinizin önünde sihirlerini sergileyen yıldızları coşkuyla desteklemek kadar hızlandıran başka bir şey yok.
Önümüzde kaçırılmayacak birkaç aylık La Liga heyecanı var ve yaklaşan bir maça bilet alarak İspanyol futbolu hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere en güncel La Liga bilet bilgilerini sizin için derledi.
Yaklaşan 1. hafta La Liga maçları ve biletler
|Tarih ve Saat (CET)
|Karşılaşma
|Stadyum
|Biletler
|Cmt 15 Ağu, 19:30
|Alavés - Getafe
|Mendizorrotza Stadı (Vitoria-Gasteiz)
|Biletler
|Cmt 15 Ağu/16
|Real Madrid - Real Sociedad
|Santiago Bernabéu (Madrid)
|Biletler
|Cmt 15 Ağu, 21:30
|Sevilla - Rayo Vallecano
|Ramón Sánchez-Pizjuán Stadı (Sevilla)
|Biletler
|Paz 16 Ağu, 17:00
|Racing de Santander - Villarreal
|Estadio El Sardinero (Santander)
|Biletler
|Paz 16 Ağu, 19:00
|Espanyol - Levante
|RCDE Stadyumu (Cornellà de Llobregat)
|Biletler
|Paz 16 Ağu, 21:30
|Celta Vigo - Osasuna
|Estadio de Balaídos (Vigo)
|Biletler
|Pzt 17 Ağu, 21:00
|Deportivo de A Coruña - Elche
|Riazor Stadı (A Coruña)
|Biletler
|Çar 19 Ağu, 21:00
|Atlético Madrid - Málaga
|Riyadh Air Metropolitano Stadı (Madrid)
|Biletler
|Per 27 Ağu, 21:00
|Barcelona - Athletic Club
|Spotify Camp Nou (Barcelona)
|Biletler
Bazı 1. hafta maçları neredeyse iki haftaya yayıldığı için, rezervasyon yapmadan önce seçtiğiniz maçın kesin tarih ve saatini yeniden kontrol edin.
Yaklaşan 2. hafta La Liga maçları ve biletler
|Tarih ve Saat (CET)
|Karşılaşma
|Stadyum
|Biletler
|Per 20 Ağu, 21:00
|Rayo Vallecano - Alavés
|Vallecas Stadı (Madrid)
|Biletler
|Cum 21 Ağu, 21:00
|Real Betis - Real Sociedad
|Benito Villamarín Stadı (Sevilla)
|Biletler
|Cmt 22 Ağu, 17:00
|Athletic Club - Sevilla
|San Mamés Stadı (Bilbao)
|Biletler
|Cmt 22 Ağu, 19:30
|Valencia - Celta Vigo
|Mestalla Stadı (Valencia)
|Biletler
|Cmt 22 Ağu, 21:30
|Espanyol - Real Madrid
|RCDE Stadyumu (Cornellà de Llobregat / Barcelona)
|Biletler
|Paz 23 Ağu, 17:00
|Atletico Madrid - Villarreal
|Riyadh Air Metropolitano Stadı (Madrid)
|Biletler
|Paz 23 Ağu, 19:30
|Getafe - Racing de Santander
|Estadio Coliseum (Getafe / Madrid)
|Biletler
|Paz 23 Ağu, 21:30
|Elche - Barcelona
|Estadio Manuel Martínez Valero (Elche)
|Biletler
|Pzt 24 Ağu, 19:30
|Osasuna - Levante
|El Sadar Stadı (Pamplona)
|Biletler
|Pzt 24 Ağu, 21:30
|Málaga - Deportivo de A Coruña
|Estadio La Rosaleda (Málaga)
|Biletler
Sıradaki El Clasico ne zaman?
2026/27 sezonunun ilk Clasico'sunun 10. haftada oynanacağı kesinleşti. Rövanş maçı ise mayısta Bernabéu'da yapılacak.
|Tarih ve Saat (CET)
|Karşılaşma
|Stadyum
|Biletler
|Paz 25 Eki
|Barcelona - Real Madrid
|Spotify Camp Nou (Barcelona)
|Biletler
|Paz 9 May 2027
|Real Madrid - Barcelona
|Santiago Bernabéu (Madrid)
|Biletler
Madrid derbisinin de bu sezon için iki kesin tarihi var: Atletico Madrid, 20 Eylül'de (7. hafta) Riyadh Air Metropolitano'da Real Madrid'i ağırlayacak. Rövanş ise 4 Nisan 2027'de Bernabeu'da (30. hafta) oynanacak.
La Liga bileti nasıl alınır?
La Liga maçları için tek maçlık girişlerden sezonluk biletler ve ek ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor.
La Liga bileti satın almak için en güvenilir yöntem, kulüplerin resmi internet sitelerine gidip ardından "Biletler" bölümüne yönelmektir.
Biletler çoğu zaman her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar ve bir hesap oluşturmanızla birlikte kişisel bilgilerinizi girmeniz gerekebilir. Biletleri fiziksel gişelerden de satın alabilirsiniz. Bu gişeler genellikle kulüplerin statlarında ya da statların yakınında bulunur. Bazı kulüplerin, merkezlerinin bulunduğu şehirlerin çeşitli noktalarında da satış noktaları vardır.
Resmi kanallarda biletler tükenmişse ya da resmi satıştan önce yerinizi garanti altına almak veya son dakika bileti yakalamak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil satıcıları değerlendirmek isteyebilirsiniz.
La Liga biletleri ne kadar?
La Liga biletlerinin fiyatı geniş bir aralıkta değişiyor.
Kulüplerin büyük bölümü yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunuyor, ancak bu kategoriler kulüpten kulübe değişiklik gösteriyor.
Bu etkenlere ek olarak, stat içindeki koltuğun konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler; premium görüş açısına sahip yerler çoğu zaman en yüksek ücrete satılır. Bazı kulüpler ayrıca maçları kategorilere ayırır. Madrid derbisi (Real Madrid - Atletico Madrid) ve El Clasico (Barcelona - Real Madrid) gibi büyük rakiplere karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar en yüksek kategoriye girer ve fiyatlar da buna göre artar.
Aşağıda GOAL, 2026/27 La Liga kulüplerini, iç saha statlarını ve maç günü ortalama bilet fiyatlarını derledi:
2026/27 sezonunda kulüplere göre La Liga bilet fiyatları
|Kulüp
|Stadyum
|Bilet fiyat aralığı (yetişkin)
|Alaves
|Mendizorrotza Stadı (Vitoria-Gasteiz)
|13 € - 59 €
|Athletic Club
|San Mamés (Bilbao)
|30 € - 110 €
|Atletico Madrid
|Riyadh Air Metropolitano (Madrid)
|30 € - 150 €
|Barcelona
|Spotify Camp Nou (Barcelona)
|46 € - 150 €
|Celta Vigo
|Estadio ABANCA Balaídos (Vigo)
|20 € - 80 €
|Deportivo de A Coruña
|Estadio ABANCA-RIAZOR (A Coruña)
|25 € - 70 €
|Elche
|Estadio Martínez Valero (Elche)
|25 € - 75 €
|Espanyol
|RCDE Stadyumu (Cornellà de Llobregat)
|30 € - 100 €
|Getafe
|Estadio Coliseum (Getafe)
|40 € - 95 €
|Levante
|Estadio Ciutat de València (Valencia)
|25 € - 80 €
|Malaga
|La Rosaleda Stadı (Málaga)
|25 € - 85 €
|Osasuna
|Estadio El Sadar (Pamplona)
|40 € - 140 €
|Racing Santander
|Campos de Sport de El Sardinero (Santander)
|25 € - 75 €
|Rayo Vallecano
|Campo de Fútbol de Vallecas (Madrid)
|20 € - 90 €
|Real Betis
|Estadio Olímpico de la Cartuja (Sevilla)
|45 € - 80 €
|Real Madrid
|Santiago Bernabéu (Madrid)
|75 € - 195 €
|Real Sociedad
|Reale Arena (San Sebastián)
|35 € - 100 €
|Sevilla
|Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla)
|45 € - 165 €
|Valencia
|Camp de Mestalla (Valencia)
|30 € - 100 €
|Villarreal
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|20 € - 50 €
Her ne kadar bunlar resmi satış fiyatları olsa da, bazı La Liga maçlarına yönelik yoğun talep nedeniyle taraftarların StubHub gibi ikincil yeniden satış seçeneklerine yönelmesi gerekebilir. Buradaki fiyatlar, karşılaşmaya ve maç tarihinin ne kadar yakın olduğuna bağlı olarak, biletin liste fiyatının hem üstüne çıkabilir hem de altına inebilir.
La Liga sezonundan ne beklenmeli?
Barcelona, Hansi Flick'in ekibinin geçen sezon şampiyonluğu belirleyen El Clasico'da Real Madrid'i 2-0 yenmesinin ardından 2026/27 sezonuna üst üste iki kez şampiyon olmuş bir takım olarak giriyor. Bu sonuç, üç maç kala 29. lig şampiyonluğunu ilan etmelerini sağladı. Flick'in 2024'te göreve gelmesinden bu yana üst üste ikinci şampiyonluk olurken, buna bir Copa del Rey ve İspanya Süper Kupası da eklendi.
Buna karşılık Real Madrid, unutmak isteyeceği bir sezon geçirdi. Xabi Alonso, kadro içindeki huzursuzluk haberlerinin ortasında sezonun ortasında Alvaro Arbeloa ile değiştirildi ve Real Madrid, çabalarına rağmen tek bir kupa bile kazanamadan ikinci sırada tamamladı. Bu, kulübün büyüklüğü düşünüldüğünde nadir görülen ve can yakan bir sonuçtu. Bunun üzerine başkan Florentino Perez, ilk döneminden 13 yıl sonra ikinci kez Bernabeu'ya dönen Jose Mourinho'ya yöneldi. Kulüp yeniden kazanma alışkanlığına dönmeyi hedefliyor.
Değeri hiç olmadığı kadar yükselen bir isim varsa o da Kylian Mbappe. Real Madrid'in forveti, İspanya'daki ilk iki sezonunun ikisinde de La Liga gol kralı oldu ve 2026/27 sezonuna Dünya Kupası tarihinde Altın Ayakkabı'yı iki kez kazanan yalnızca ikinci oyuncu olmanın verdiği moralle giriyor. Mbappe, Kuzey Amerika'daki 2026 turnuvasında Fransa dördüncü olurken 10 golle turnuvanın en skorer ismi olmuştu. Oturmuş bir kadroya ve çalıştırdığı büyük kulüplerin hiçbirinde kupasız sezon geçirmemiş Mourinho gibi bir teknik adama sahip olan Real Madrid, Mbappe'nin Dünya Kupası formunun ülke içinde gerçek bir şampiyonluk yarışına dönüşmesini umutsuzca isteyecek.