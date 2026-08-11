La Liga 2026/27 biletleri nasıl alınır: El Clasico biletleri, Barcelona'nın yaklaşan maçları, Real Madrid fiyatları ve daha fazlası

La Liga, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler tarafından çok seviliyor. Her sezon milyonlarca kişi, İspanya ligi maçlarını her hafta ekran başında soluksuz takip ediyor ve bu yıl, Barcelona'nın şampiyonluğunu koruması ve Real Madrid'in kupasız geçen bir sezonu sonlandırma hedefiyle Jose Mourinho'ya yönelmesiyle birlikte ekstra bir merak unsuru da taşıyor.

Her ne kadar manşetleri genellikle Barcelona ile Real Madrid süslese ve dünya çapındaki yıldız oyuncuları onlar cezbetse de, üst düzeydeki tüm takımlar gösterişli futbol oynayıp akılda kalıcı performanslar sergileme kapasitesine sahip.

Elbette televizyonda nefes kesen İspanyol futbolunu izlemek son derece heyecan verici, ancak damarlarınızdaki kanı en az statta olup gözlerinizin önünde sihirlerini sergileyen yıldızları coşkuyla desteklemek kadar hızlandıran başka bir şey yok.

Önümüzde kaçırılmayacak birkaç aylık La Liga heyecanı var ve yaklaşan bir maça bilet alarak İspanyol futbolu hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere en güncel La Liga bilet bilgilerini sizin için derledi.

Yaklaşan 1. hafta La Liga maçları ve biletler

Tarih ve Saat (CET) Karşılaşma Stadyum Biletler Cmt 15 Ağu, 19:30 Alavés - Getafe Mendizorrotza Stadı (Vitoria-Gasteiz) Biletler Cmt 15 Ağu/16 Real Madrid - Real Sociedad Santiago Bernabéu (Madrid) Biletler Cmt 15 Ağu, 21:30 Sevilla - Rayo Vallecano Ramón Sánchez-Pizjuán Stadı (Sevilla) Biletler Paz 16 Ağu, 17:00 Racing de Santander - Villarreal Estadio El Sardinero (Santander) Biletler Paz 16 Ağu, 19:00 Espanyol - Levante RCDE Stadyumu (Cornellà de Llobregat) Biletler Paz 16 Ağu, 21:30 Celta Vigo - Osasuna Estadio de Balaídos (Vigo) Biletler Pzt 17 Ağu, 21:00 Deportivo de A Coruña - Elche Riazor Stadı (A Coruña) Biletler Çar 19 Ağu, 21:00 Atlético Madrid - Málaga Riyadh Air Metropolitano Stadı (Madrid) Biletler Per 27 Ağu, 21:00 Barcelona - Athletic Club Spotify Camp Nou (Barcelona) Biletler

Bazı 1. hafta maçları neredeyse iki haftaya yayıldığı için, rezervasyon yapmadan önce seçtiğiniz maçın kesin tarih ve saatini yeniden kontrol edin.

Yaklaşan 2. hafta La Liga maçları ve biletler

Tarih ve Saat (CET) Karşılaşma Stadyum Biletler Per 20 Ağu, 21:00 Rayo Vallecano - Alavés Vallecas Stadı (Madrid) Biletler Cum 21 Ağu, 21:00 Real Betis - Real Sociedad Benito Villamarín Stadı (Sevilla) Biletler Cmt 22 Ağu, 17:00 Athletic Club - Sevilla San Mamés Stadı (Bilbao) Biletler Cmt 22 Ağu, 19:30 Valencia - Celta Vigo Mestalla Stadı (Valencia) Biletler Cmt 22 Ağu, 21:30 Espanyol - Real Madrid RCDE Stadyumu (Cornellà de Llobregat / Barcelona) Biletler Paz 23 Ağu, 17:00 Atletico Madrid - Villarreal Riyadh Air Metropolitano Stadı (Madrid) Biletler Paz 23 Ağu, 19:30 Getafe - Racing de Santander Estadio Coliseum (Getafe / Madrid) Biletler Paz 23 Ağu, 21:30 Elche - Barcelona Estadio Manuel Martínez Valero (Elche) Biletler Pzt 24 Ağu, 19:30 Osasuna - Levante El Sadar Stadı (Pamplona) Biletler Pzt 24 Ağu, 21:30 Málaga - Deportivo de A Coruña Estadio La Rosaleda (Málaga) Biletler

Sıradaki El Clasico ne zaman?

2026/27 sezonunun ilk Clasico'sunun 10. haftada oynanacağı kesinleşti. Rövanş maçı ise mayısta Bernabéu'da yapılacak.

Tarih ve Saat (CET) Karşılaşma Stadyum Biletler Paz 25 Eki Barcelona - Real Madrid Spotify Camp Nou (Barcelona) Biletler Paz 9 May 2027 Real Madrid - Barcelona Santiago Bernabéu (Madrid) Biletler

Madrid derbisinin de bu sezon için iki kesin tarihi var: Atletico Madrid, 20 Eylül'de (7. hafta) Riyadh Air Metropolitano'da Real Madrid'i ağırlayacak. Rövanş ise 4 Nisan 2027'de Bernabeu'da (30. hafta) oynanacak.

La Liga bileti nasıl alınır?

La Liga maçları için tek maçlık girişlerden sezonluk biletler ve ek ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor.

La Liga bileti satın almak için en güvenilir yöntem, kulüplerin resmi internet sitelerine gidip ardından "Biletler" bölümüne yönelmektir.

Biletler çoğu zaman her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar ve bir hesap oluşturmanızla birlikte kişisel bilgilerinizi girmeniz gerekebilir. Biletleri fiziksel gişelerden de satın alabilirsiniz. Bu gişeler genellikle kulüplerin statlarında ya da statların yakınında bulunur. Bazı kulüplerin, merkezlerinin bulunduğu şehirlerin çeşitli noktalarında da satış noktaları vardır.

Resmi kanallarda biletler tükenmişse ya da resmi satıştan önce yerinizi garanti altına almak veya son dakika bileti yakalamak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil satıcıları değerlendirmek isteyebilirsiniz.

La Liga biletleri ne kadar?

La Liga biletlerinin fiyatı geniş bir aralıkta değişiyor.

Kulüplerin büyük bölümü yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunuyor, ancak bu kategoriler kulüpten kulübe değişiklik gösteriyor.

Bu etkenlere ek olarak, stat içindeki koltuğun konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler; premium görüş açısına sahip yerler çoğu zaman en yüksek ücrete satılır. Bazı kulüpler ayrıca maçları kategorilere ayırır. Madrid derbisi (Real Madrid - Atletico Madrid) ve El Clasico (Barcelona - Real Madrid) gibi büyük rakiplere karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar en yüksek kategoriye girer ve fiyatlar da buna göre artar.

Aşağıda GOAL, 2026/27 La Liga kulüplerini, iç saha statlarını ve maç günü ortalama bilet fiyatlarını derledi:

2026/27 sezonunda kulüplere göre La Liga bilet fiyatları

Kulüp Stadyum Bilet fiyat aralığı (yetişkin) Alaves Mendizorrotza Stadı (Vitoria-Gasteiz) 13 € - 59 € Athletic Club San Mamés (Bilbao) 30 € - 110 € Atletico Madrid Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 30 € - 150 € Barcelona Spotify Camp Nou (Barcelona) 46 € - 150 € Celta Vigo Estadio ABANCA Balaídos (Vigo) 20 € - 80 € Deportivo de A Coruña Estadio ABANCA-RIAZOR (A Coruña) 25 € - 70 € Elche Estadio Martínez Valero (Elche) 25 € - 75 € Espanyol RCDE Stadyumu (Cornellà de Llobregat) 30 € - 100 € Getafe Estadio Coliseum (Getafe) 40 € - 95 € Levante Estadio Ciutat de València (Valencia) 25 € - 80 € Malaga La Rosaleda Stadı (Málaga) 25 € - 85 € Osasuna Estadio El Sadar (Pamplona) 40 € - 140 € Racing Santander Campos de Sport de El Sardinero (Santander) 25 € - 75 € Rayo Vallecano Campo de Fútbol de Vallecas (Madrid) 20 € - 90 € Real Betis Estadio Olímpico de la Cartuja (Sevilla) 45 € - 80 € Real Madrid Santiago Bernabéu (Madrid) 75 € - 195 € Real Sociedad Reale Arena (San Sebastián) 35 € - 100 € Sevilla Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla) 45 € - 165 € Valencia Camp de Mestalla (Valencia) 30 € - 100 € Villarreal Estadio de la Cerámica (Villarreal) 20 € - 50 €

Her ne kadar bunlar resmi satış fiyatları olsa da, bazı La Liga maçlarına yönelik yoğun talep nedeniyle taraftarların StubHub gibi ikincil yeniden satış seçeneklerine yönelmesi gerekebilir. Buradaki fiyatlar, karşılaşmaya ve maç tarihinin ne kadar yakın olduğuna bağlı olarak, biletin liste fiyatının hem üstüne çıkabilir hem de altına inebilir.

La Liga sezonundan ne beklenmeli?

Barcelona, Hansi Flick'in ekibinin geçen sezon şampiyonluğu belirleyen El Clasico'da Real Madrid'i 2-0 yenmesinin ardından 2026/27 sezonuna üst üste iki kez şampiyon olmuş bir takım olarak giriyor. Bu sonuç, üç maç kala 29. lig şampiyonluğunu ilan etmelerini sağladı. Flick'in 2024'te göreve gelmesinden bu yana üst üste ikinci şampiyonluk olurken, buna bir Copa del Rey ve İspanya Süper Kupası da eklendi.

Buna karşılık Real Madrid, unutmak isteyeceği bir sezon geçirdi. Xabi Alonso, kadro içindeki huzursuzluk haberlerinin ortasında sezonun ortasında Alvaro Arbeloa ile değiştirildi ve Real Madrid, çabalarına rağmen tek bir kupa bile kazanamadan ikinci sırada tamamladı. Bu, kulübün büyüklüğü düşünüldüğünde nadir görülen ve can yakan bir sonuçtu. Bunun üzerine başkan Florentino Perez, ilk döneminden 13 yıl sonra ikinci kez Bernabeu'ya dönen Jose Mourinho'ya yöneldi. Kulüp yeniden kazanma alışkanlığına dönmeyi hedefliyor.

Değeri hiç olmadığı kadar yükselen bir isim varsa o da Kylian Mbappe. Real Madrid'in forveti, İspanya'daki ilk iki sezonunun ikisinde de La Liga gol kralı oldu ve 2026/27 sezonuna Dünya Kupası tarihinde Altın Ayakkabı'yı iki kez kazanan yalnızca ikinci oyuncu olmanın verdiği moralle giriyor. Mbappe, Kuzey Amerika'daki 2026 turnuvasında Fransa dördüncü olurken 10 golle turnuvanın en skorer ismi olmuştu. Oturmuş bir kadroya ve çalıştırdığı büyük kulüplerin hiçbirinde kupasız sezon geçirmemiş Mourinho gibi bir teknik adama sahip olan Real Madrid, Mbappe'nin Dünya Kupası formunun ülke içinde gerçek bir şampiyonluk yarışına dönüşmesini umutsuzca isteyecek.