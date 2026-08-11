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Book La Liga 2026/27 tickets

Çeviri:

La Liga 2026/27 biletleri nasıl alınır: El Clasico biletleri, Barcelona'nın yaklaşan maçları, Real Madrid fiyatları ve daha fazlası

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Tickets
La Liga
Barcelona
Real Madrid
Atletico Madrid
K. Mbappe
L. Yamal

Bu sezon La Liga'daki öne çıkan bazı maçlar için koltukları nasıl alabileceğinize göz atın

La Liga, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler tarafından çok seviliyor. Her sezon milyonlarca kişi, İspanya ligi maçlarını her hafta ekran başında soluksuz takip ediyor ve bu yıl, Barcelona'nın şampiyonluğunu koruması ve Real Madrid'in kupasız geçen bir sezonu sonlandırma hedefiyle Jose Mourinho'ya yönelmesiyle birlikte ekstra bir merak unsuru da taşıyor.

Her ne kadar manşetleri genellikle Barcelona ile Real Madrid süslese ve dünya çapındaki yıldız oyuncuları onlar cezbetse de, üst düzeydeki tüm takımlar gösterişli futbol oynayıp akılda kalıcı performanslar sergileme kapasitesine sahip.

Elbette televizyonda nefes kesen İspanyol futbolunu izlemek son derece heyecan verici, ancak damarlarınızdaki kanı en az statta olup gözlerinizin önünde sihirlerini sergileyen yıldızları coşkuyla desteklemek kadar hızlandıran başka bir şey yok.

Önümüzde kaçırılmayacak birkaç aylık La Liga heyecanı var ve yaklaşan bir maça bilet alarak İspanyol futbolu hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere en güncel La Liga bilet bilgilerini sizin için derledi.

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Yaklaşan 1. hafta La Liga maçları ve biletler

Tarih ve Saat (CET)KarşılaşmaStadyumBiletler
Cmt 15 Ağu, 19:30Alavés - GetafeMendizorrotza Stadı (Vitoria-Gasteiz)Biletler
Cmt 15 Ağu/16Real Madrid - Real SociedadSantiago Bernabéu (Madrid)Biletler
Cmt 15 Ağu, 21:30Sevilla - Rayo VallecanoRamón Sánchez-Pizjuán Stadı (Sevilla)Biletler
Paz 16 Ağu, 17:00Racing de Santander - VillarrealEstadio El Sardinero (Santander)Biletler
Paz 16 Ağu, 19:00Espanyol - LevanteRCDE Stadyumu (Cornellà de Llobregat)Biletler
Paz 16 Ağu, 21:30Celta Vigo - OsasunaEstadio de Balaídos (Vigo)Biletler
Pzt 17 Ağu, 21:00Deportivo de A Coruña - ElcheRiazor Stadı (A Coruña)Biletler
Çar 19 Ağu, 21:00Atlético Madrid - MálagaRiyadh Air Metropolitano Stadı (Madrid)Biletler
Per 27 Ağu, 21:00Barcelona - Athletic ClubSpotify Camp Nou (Barcelona)Biletler

Bazı 1. hafta maçları neredeyse iki haftaya yayıldığı için, rezervasyon yapmadan önce seçtiğiniz maçın kesin tarih ve saatini yeniden kontrol edin.

Yaklaşan 2. hafta La Liga maçları ve biletler

Tarih ve Saat (CET)KarşılaşmaStadyumBiletler
Per 20 Ağu, 21:00Rayo Vallecano - AlavésVallecas Stadı (Madrid)Biletler
Cum 21 Ağu, 21:00Real Betis - Real SociedadBenito Villamarín Stadı (Sevilla)Biletler
Cmt 22 Ağu, 17:00Athletic Club - SevillaSan Mamés Stadı (Bilbao)Biletler
Cmt 22 Ağu, 19:30Valencia - Celta VigoMestalla Stadı (Valencia)Biletler
Cmt 22 Ağu, 21:30Espanyol - Real MadridRCDE Stadyumu (Cornellà de Llobregat / Barcelona)Biletler
Paz 23 Ağu, 17:00Atletico Madrid - VillarrealRiyadh Air Metropolitano Stadı (Madrid)Biletler
Paz 23 Ağu, 19:30Getafe - Racing de SantanderEstadio Coliseum (Getafe / Madrid)Biletler
Paz 23 Ağu, 21:30Elche - BarcelonaEstadio Manuel Martínez Valero (Elche)Biletler
Pzt 24 Ağu, 19:30Osasuna - LevanteEl Sadar Stadı (Pamplona)Biletler
Pzt 24 Ağu, 21:30Málaga - Deportivo de A CoruñaEstadio La Rosaleda (Málaga)Biletler

Sıradaki El Clasico ne zaman?

2026/27 sezonunun ilk Clasico'sunun 10. haftada oynanacağı kesinleşti. Rövanş maçı ise mayısta Bernabéu'da yapılacak.

Tarih ve Saat (CET)KarşılaşmaStadyumBiletler
Paz 25 EkiBarcelona - Real MadridSpotify Camp Nou (Barcelona)Biletler
Paz 9 May 2027Real Madrid - BarcelonaSantiago Bernabéu (Madrid)Biletler

Madrid derbisinin de bu sezon için iki kesin tarihi var: Atletico Madrid, 20 Eylül'de (7. hafta) Riyadh Air Metropolitano'da Real Madrid'i ağırlayacak. Rövanş ise 4 Nisan 2027'de Bernabeu'da (30. hafta) oynanacak.

La Liga bileti nasıl alınır?

La Liga maçları için tek maçlık girişlerden sezonluk biletler ve ek ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor.

La Liga bileti satın almak için en güvenilir yöntem, kulüplerin resmi internet sitelerine gidip ardından "Biletler" bölümüne yönelmektir.

Biletler çoğu zaman her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar ve bir hesap oluşturmanızla birlikte kişisel bilgilerinizi girmeniz gerekebilir. Biletleri fiziksel gişelerden de satın alabilirsiniz. Bu gişeler genellikle kulüplerin statlarında ya da statların yakınında bulunur. Bazı kulüplerin, merkezlerinin bulunduğu şehirlerin çeşitli noktalarında da satış noktaları vardır.

Resmi kanallarda biletler tükenmişse ya da resmi satıştan önce yerinizi garanti altına almak veya son dakika bileti yakalamak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil satıcıları değerlendirmek isteyebilirsiniz.

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La Liga biletleri ne kadar?

La Liga biletlerinin fiyatı geniş bir aralıkta değişiyor.

Kulüplerin büyük bölümü yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunuyor, ancak bu kategoriler kulüpten kulübe değişiklik gösteriyor.

Bu etkenlere ek olarak, stat içindeki koltuğun konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler; premium görüş açısına sahip yerler çoğu zaman en yüksek ücrete satılır. Bazı kulüpler ayrıca maçları kategorilere ayırır. Madrid derbisi (Real Madrid - Atletico Madrid) ve El Clasico (Barcelona - Real Madrid) gibi büyük rakiplere karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar en yüksek kategoriye girer ve fiyatlar da buna göre artar.

Aşağıda GOAL, 2026/27 La Liga kulüplerini, iç saha statlarını ve maç günü ortalama bilet fiyatlarını derledi:

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2026/27 sezonunda kulüplere göre La Liga bilet fiyatları

KulüpStadyumBilet fiyat aralığı (yetişkin)
AlavesMendizorrotza Stadı (Vitoria-Gasteiz)13 € - 59 €
Athletic ClubSan Mamés (Bilbao)30 € - 110 €
Atletico MadridRiyadh Air Metropolitano (Madrid)30 € - 150 €
BarcelonaSpotify Camp Nou (Barcelona)46 € - 150 €
Celta VigoEstadio ABANCA Balaídos (Vigo)20 € - 80 €
Deportivo de A CoruñaEstadio ABANCA-RIAZOR (A Coruña)25 € - 70 €
ElcheEstadio Martínez Valero (Elche)25 € - 75 €
EspanyolRCDE Stadyumu (Cornellà de Llobregat)30 € - 100 €
GetafeEstadio Coliseum (Getafe)40 € - 95 €
LevanteEstadio Ciutat de València (Valencia)25 € - 80 €
MalagaLa Rosaleda Stadı (Málaga)25 € - 85 €
OsasunaEstadio El Sadar (Pamplona)40 € - 140 €
Racing SantanderCampos de Sport de El Sardinero (Santander)25 € - 75 €
Rayo VallecanoCampo de Fútbol de Vallecas (Madrid)20 € - 90 €
Real BetisEstadio Olímpico de la Cartuja (Sevilla)45 € - 80 €
Real MadridSantiago Bernabéu (Madrid)75 € - 195 €
Real SociedadReale Arena (San Sebastián)35 € - 100 €
SevillaEstadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla)45 € - 165 €
ValenciaCamp de Mestalla (Valencia)30 € - 100 €
VillarrealEstadio de la Cerámica (Villarreal)20 € - 50 €

Her ne kadar bunlar resmi satış fiyatları olsa da, bazı La Liga maçlarına yönelik yoğun talep nedeniyle taraftarların StubHub gibi ikincil yeniden satış seçeneklerine yönelmesi gerekebilir. Buradaki fiyatlar, karşılaşmaya ve maç tarihinin ne kadar yakın olduğuna bağlı olarak, biletin liste fiyatının hem üstüne çıkabilir hem de altına inebilir.

La Liga sezonundan ne beklenmeli?

Barcelona, Hansi Flick'in ekibinin geçen sezon şampiyonluğu belirleyen El Clasico'da Real Madrid'i 2-0 yenmesinin ardından 2026/27 sezonuna üst üste iki kez şampiyon olmuş bir takım olarak giriyor. Bu sonuç, üç maç kala 29. lig şampiyonluğunu ilan etmelerini sağladı. Flick'in 2024'te göreve gelmesinden bu yana üst üste ikinci şampiyonluk olurken, buna bir Copa del Rey ve İspanya Süper Kupası da eklendi.

Buna karşılık Real Madrid, unutmak isteyeceği bir sezon geçirdi. Xabi Alonso, kadro içindeki huzursuzluk haberlerinin ortasında sezonun ortasında Alvaro Arbeloa ile değiştirildi ve Real Madrid, çabalarına rağmen tek bir kupa bile kazanamadan ikinci sırada tamamladı. Bu, kulübün büyüklüğü düşünüldüğünde nadir görülen ve can yakan bir sonuçtu. Bunun üzerine başkan Florentino Perez, ilk döneminden 13 yıl sonra ikinci kez Bernabeu'ya dönen Jose Mourinho'ya yöneldi. Kulüp yeniden kazanma alışkanlığına dönmeyi hedefliyor.

Değeri hiç olmadığı kadar yükselen bir isim varsa o da Kylian Mbappe. Real Madrid'in forveti, İspanya'daki ilk iki sezonunun ikisinde de La Liga gol kralı oldu ve 2026/27 sezonuna Dünya Kupası tarihinde Altın Ayakkabı'yı iki kez kazanan yalnızca ikinci oyuncu olmanın verdiği moralle giriyor. Mbappe, Kuzey Amerika'daki 2026 turnuvasında Fransa dördüncü olurken 10 golle turnuvanın en skorer ismi olmuştu. Oturmuş bir kadroya ve çalıştırdığı büyük kulüplerin hiçbirinde kupasız sezon geçirmemiş Mourinho gibi bir teknik adama sahip olan Real Madrid, Mbappe'nin Dünya Kupası formunun ülke içinde gerçek bir şampiyonluk yarışına dönüşmesini umutsuzca isteyecek.

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