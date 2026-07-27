La Liga 2026/27 biletleri nasıl alınır: El Clasico biletleri, Barcelona'nın yaklaşan fikstürü, Real Madrid fiyatları ve daha fazlası

La Liga, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Milyonlarca kişi, sezonun her haftasında İspanya ligi maçlarını izlemek için ekran başına geçiyor.
Barcelona ve Real Madrid genelde manşetleri süsleyip dünya çapındaki oyuncuları cezbetse de, tüm üst düzey takımlar gösterişli futbol oynayıp unutulmaz performanslar sergileme kapasitesine sahip.
Elbette İspanya futbolunun büyüleyici aksiyonunu televizyondan izlemek heyecan verici, ancak damarlarınızdaki kanı asıl hızlandıran şey, stadyumda bizzat bulunup gözlerinizin önünde sihrini konuşturan yıldızları tribünden desteklemektir.
Her futbolsever, Kylian Mbappe'nin durdurulamaz bir şutla Bernabeu'yu ayağa kaldırışını görmeyi ya da Camp Nou'da Lamine Yamal'ın kanatta akıl almaz bir slalom koşusuna tanıklık etmeyi hayal eder.
Kaçırılmayacak birkaç aylık La Liga heyecanı bizi bekliyor ve yaklaşan bir maça bilet alarak İspanya futbolu hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere size en güncel La Liga bilet bilgilerini sunuyor.
Yaklaşan 1. hafta La Liga maçları ve biletler
|Tarih ve saat (CET)
|Karşılaşma
|Stadyum
|Biletler
|15 Ağustos Cts, 19.30
|Alaves - Getafe
|Mendizorrotza Stadium (Vitoria-Gasteiz)
|Biletler
|15 Ağustos Cts, 21.30
|Sevilla - Rayo Vallecano
|Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Seville)
|Biletler
|16 Ağustos Paz, 17.00
|Racing de Santander - Villarreal
|Estadio El Sardinero (Santander)
|Biletler
|16 Ağustos Paz, 19.00
|Espanyol - Levante
|RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat)
|Biletler
|16 Ağustos Paz, 21.30
|Celta Vigo - Osasuna
|Estadio de Balaídos (Vigo)
|Biletler
|17 Ağustos Pzt, 21.00
|Deportivo de A Coruña - Elche
|Riazor Stadium (A Coruña)
|Biletler
|19 Ağustos Çar, 21.00
|Atletico Madrid - Málaga
|Riyadh Air Metropolitano Stadium (Madrid)
|Biletler
Ertelenen 1. hafta La Liga maçları ve biletler
Bu üç maç, Dünya Kupası oyuncularına daha uzun bir dinlenme süresi tanımak için ağustos sonuna ertelendi.
|Tarih ve saat (CET)
|Karşılaşma
|Stadyum
|Biletler
|25 Ağustos Sal, 21.00
|Valencia - Real Betis
|Mestalla Stadium (Valencia)
|Biletler
|26 Ağustos Çar, 21.00
|Real Madrid - Real Sociedad
|Santiago Bernabéu Stadium (Madrid)
|Biletler
|27 Ağustos Per, 21.00
|Barcelona - Athletic Club
|Spotify Camp Nou (Barcelona)
|Biletler
Yaklaşan 2. hafta La Liga maçları ve biletler
|Tarih ve saat (CET)
|Karşılaşma
|Stadyum
|Biletler
|20 Ağustos Per, 21.00
|Rayo Vallecano - Alavés
|Vallecas Stadium (Madrid)
|Biletler
|21 Ağustos Cum, 21.00
|Real Betis - Real Sociedad
|Benito Villamarín Stadium (Seville)
|Biletler
|22 Ağustos Cts, 17.00
|Athletic Club - Sevilla
|San Mamés Stadium (Bilbao)
|Biletler
|22 Ağustos Cts, 19.30
|Valencia - Celta Vigo
|Mestalla Stadium (Valencia)
|Biletler
|22 Ağustos Cts, 21.30
|Espanyol - Real Madrid
|RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat / Barcelona)
|Biletler
|23 Ağustos Paz, 17.00
|Atletico Madrid - Villarreal
|Riyadh Air Metropolitano Stadium (Madrid)
|Biletler
|23 Ağustos Paz, 19.30
|Getafe - Racing de Santander
|Estadio Coliseum (Getafe / Madrid)
|Biletler
|23 Ağustos Paz, 21.30
|Elche - Barcelona
|Estadio Manuel Martínez Valero (Elche)
|Biletler
|24 Ağustos Pzt, 19.30
|Osasuna - Levante
|El Sadar Stadium (Pamplona)
|Biletler
|24 Ağustos Pzt, 21.30
|Málaga - Deportivo de A Coruña
|Estadio La Rosaleda (Málaga)
|Biletler
Sıradaki El Clasico ne zaman?
|Tarih ve saat (CET)
|Karşılaşma
|Stadyum
|Biletler
|25/26 Ekim (TBC)
|Barcelona - Real Madrid
|Spotify Camp Nou (Barcelona)
|Biletler
La Liga bileti nasıl alınır?
La Liga maçları için tek maçlık girişlerden kombinelere ve ek ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor.
La Liga bileti satın almanın en güvenilir yolu, kulüplerin resmi internet sitelerine girip buradaki "Biletler" bölümüne yönelmektir.
Biletler çoğu zaman her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar ve bir hesap oluşturup kişisel bilgilerinizi girmeniz gerekebilir. Ayrıca genellikle kulüplerin stadyumlarında veya yakınlarında bulunan fiziki gişelerden de bilet satın alabilirsiniz. Bazı kulüplerin, bulundukları şehirlerin çeşitli noktalarında satış noktaları da vardır.
Resmi kanallarda biletler tükenmişse ya da resmi satıştan önce yerinizi ayırtmak veya son dakika bileti bulmak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil satıcıları değerlendirebilirsiniz.
La Liga biletleri ne kadar?
La Liga biletlerinin maliyeti büyük farklılık gösterir.
Kulüplerin çoğu, yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu aralıklar kulüpten kulübe değişir.
Bu etkenlere ek olarak, stadyum içindeki koltuğun konumu da bilet fiyatını ciddi şekilde etkiler; en iyi görüş açısına sahip premium yerler çoğu zaman en yüksek ücrete satılır. Bazı kulüpler ayrıca maçları kategorilere ayırır ve Madrid derbisi (Real Madrid - Atletico Madrid) ile El Clasico (Barcelona - Real Madrid) gibi büyük rakiplere karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar en üst kategoriye girer, buna bağlı olarak fiyatlar da yükselir.
Aşağıda GOAL, 2026-27 sezonundaki La Liga kulüplerini, iç saha stadyumlarını ve ortalama maç günü bilet fiyatlarını derledi:
Kulüplere göre 2026-27 La Liga bilet fiyatları
|Kulüp
|Stadyum
|Bilet fiyat aralığı (yetişkin)
|Alaves
|Mendizorrotza Stadium (Vitoria-Gasteiz)
|€13 - €59
|Athletic Club
|San Mamés (Bilbao)
|€30 - €110
|Atletico Madrid
|Riyadh Air Metropolitano (Madrid)
|€30 - €150
|Barcelona
|Spotify Camp Nou (Barcelona)
|€46 - €150
|Celta Vigo
|Estadio ABANCA Balaídos (Vigo)
|€20 - €80
|Deportivo de A Coruña
|Estadio ABANCA-RIAZOR (A Coruña)
|€25 - €70
|Elche
|Estadio Martínez Valero (Elche)
|€25 - €75
|Espanyol
|RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat)
|€30 - €100
|Getafe
|Estadio Coliseum (Getafe)
|€40 - €95
|Levante
|Estadio Ciutat de València (Valencia)
|€25 - €80
|Malaga
|La Rosaleda Stadium (Málaga)
|€25 - €85
|Osasuna
|Estadio El Sadar (Pamplona)
|€40 - €140
|Racing Santander
|Campos de Sport de El Sardinero (Santander)
|€25 - €75
|Rayo Vallecano
|Campo de Fútbol de Vallecas (Madrid)
|€20 - €90
|Real Betis
|Estadio Olímpico de la Cartuja (Seville)
|€45 - €80
|Real Madrid
|Santiago Bernabéu (Madrid)
|€75 - €195
|Real Sociedad
|Reale Arena (San Sebastián)
|€35 - €100
|Sevilla
|Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Seville)
|€45 - €165
|Valencia
|Camp de Mestalla (Valencia)
|€30 - €100
|Villarreal
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|€20 - €50
Her ne kadar bunlar resmi liste fiyatları olsa da, bazı La Liga maçlarına yönelik çok yüksek talep nedeniyle taraftarların StubHub gibi ikincil yeniden satış seçeneklerine yönelmesi gerekebilir. Buradaki fiyatlar, maça ve tarihe ne kadar yaklaşıldığına bağlı olarak, biletin liste fiyatının hem üstüne çıkabilir hem de altına inebilir.
La Liga hospitality biletleri nasıl alınır?
La Liga hospitality bileti almak istiyorsanız, kulübün resmi sitesine göz atmanızda fayda var.
Hospitality seçenekleri, hangi takımı izleyeceğinize ve hangi paketi satın almak istediğinize göre değişir. Yiyecek ve içecekler çoğu zaman tüm paketlere dahildir, daha üst segment seçeneklerde ise fine dining deneyimleri sunulur.
Daha ayrıcalıklı alternatiflerde ayrıca maçı premium açıdan gören koltuklar da yer alır.
La Liga sezonundan ne beklenmeli?
Geçen sezon İspanya ligi sıralamasında ilk iki sırayı Barcelona ile Real Madrid'in alması sürpriz olmadı. İki İspanyol devi, son beş sezonun her birinde takipçilerinin önünde yer aldı.
Son şampiyon Barcelona, 29. La Liga zaferini elde etti. Bunu yaparken de 2019'dan bu yana ilk kez üst üste La Liga şampiyonlukları kazandı.
Elbette tüm zamanların İspanya başarı listesinde zirvede yer alan takım, toplam 36 lig şampiyonluğuyla Real Madrid. Ancak geçen sezon Katalan devinin 8 puan gerisinde kalan Real Madrid, önünde çok iş olduğunu biliyor.
Real Madrid, önceki iki sezonda da La Liga'nın en golcü oyuncusu olan Kylian Mbappe'nin, Kuzey Amerika'daki FIFA Dünya Kupası'nda kazandığı Altın Ayakkabı'nın ardından sezona güçlü bir dönüş yapmasını umacak.