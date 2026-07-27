La Liga 2026/27 biletleri nasıl alınır: El Clasico biletleri, Barcelona'nın yaklaşan fikstürü, Real Madrid fiyatları ve daha fazlası

La Liga, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Milyonlarca kişi, sezonun her haftasında İspanya ligi maçlarını izlemek için ekran başına geçiyor.

Barcelona ve Real Madrid genelde manşetleri süsleyip dünya çapındaki oyuncuları cezbetse de, tüm üst düzey takımlar gösterişli futbol oynayıp unutulmaz performanslar sergileme kapasitesine sahip.

Elbette İspanya futbolunun büyüleyici aksiyonunu televizyondan izlemek heyecan verici, ancak damarlarınızdaki kanı asıl hızlandıran şey, stadyumda bizzat bulunup gözlerinizin önünde sihrini konuşturan yıldızları tribünden desteklemektir.

Her futbolsever, Kylian Mbappe'nin durdurulamaz bir şutla Bernabeu'yu ayağa kaldırışını görmeyi ya da Camp Nou'da Lamine Yamal'ın kanatta akıl almaz bir slalom koşusuna tanıklık etmeyi hayal eder.

Kaçırılmayacak birkaç aylık La Liga heyecanı bizi bekliyor ve yaklaşan bir maça bilet alarak İspanya futbolu hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere size en güncel La Liga bilet bilgilerini sunuyor.

Yaklaşan 1. hafta La Liga maçları ve biletler

Tarih ve saat (CET) Karşılaşma Stadyum Biletler 15 Ağustos Cts, 19.30 Alaves - Getafe Mendizorrotza Stadium (Vitoria-Gasteiz) Biletler 15 Ağustos Cts, 21.30 Sevilla - Rayo Vallecano Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Seville) Biletler 16 Ağustos Paz, 17.00 Racing de Santander - Villarreal Estadio El Sardinero (Santander) Biletler 16 Ağustos Paz, 19.00 Espanyol - Levante RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat) Biletler 16 Ağustos Paz, 21.30 Celta Vigo - Osasuna Estadio de Balaídos (Vigo) Biletler 17 Ağustos Pzt, 21.00 Deportivo de A Coruña - Elche Riazor Stadium (A Coruña) Biletler 19 Ağustos Çar, 21.00 Atletico Madrid - Málaga Riyadh Air Metropolitano Stadium (Madrid) Biletler

Ertelenen 1. hafta La Liga maçları ve biletler

Bu üç maç, Dünya Kupası oyuncularına daha uzun bir dinlenme süresi tanımak için ağustos sonuna ertelendi.

Tarih ve saat (CET) Karşılaşma Stadyum Biletler 25 Ağustos Sal, 21.00 Valencia - Real Betis Mestalla Stadium (Valencia) Biletler 26 Ağustos Çar, 21.00 Real Madrid - Real Sociedad Santiago Bernabéu Stadium (Madrid) Biletler 27 Ağustos Per, 21.00 Barcelona - Athletic Club Spotify Camp Nou (Barcelona) Biletler

Yaklaşan 2. hafta La Liga maçları ve biletler

Tarih ve saat (CET) Karşılaşma Stadyum Biletler 20 Ağustos Per, 21.00 Rayo Vallecano - Alavés Vallecas Stadium (Madrid) Biletler 21 Ağustos Cum, 21.00 Real Betis - Real Sociedad Benito Villamarín Stadium (Seville) Biletler 22 Ağustos Cts, 17.00 Athletic Club - Sevilla San Mamés Stadium (Bilbao) Biletler 22 Ağustos Cts, 19.30 Valencia - Celta Vigo Mestalla Stadium (Valencia) Biletler 22 Ağustos Cts, 21.30 Espanyol - Real Madrid RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat / Barcelona) Biletler 23 Ağustos Paz, 17.00 Atletico Madrid - Villarreal Riyadh Air Metropolitano Stadium (Madrid) Biletler 23 Ağustos Paz, 19.30 Getafe - Racing de Santander Estadio Coliseum (Getafe / Madrid) Biletler 23 Ağustos Paz, 21.30 Elche - Barcelona Estadio Manuel Martínez Valero (Elche) Biletler 24 Ağustos Pzt, 19.30 Osasuna - Levante El Sadar Stadium (Pamplona) Biletler 24 Ağustos Pzt, 21.30 Málaga - Deportivo de A Coruña Estadio La Rosaleda (Málaga) Biletler

Sıradaki El Clasico ne zaman?

Tarih ve saat (CET) Karşılaşma Stadyum Biletler 25/26 Ekim (TBC) Barcelona - Real Madrid Spotify Camp Nou (Barcelona) Biletler

La Liga bileti nasıl alınır?

La Liga maçları için tek maçlık girişlerden kombinelere ve ek ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor.

La Liga bileti satın almanın en güvenilir yolu, kulüplerin resmi internet sitelerine girip buradaki "Biletler" bölümüne yönelmektir.

Biletler çoğu zaman her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar ve bir hesap oluşturup kişisel bilgilerinizi girmeniz gerekebilir. Ayrıca genellikle kulüplerin stadyumlarında veya yakınlarında bulunan fiziki gişelerden de bilet satın alabilirsiniz. Bazı kulüplerin, bulundukları şehirlerin çeşitli noktalarında satış noktaları da vardır.

Resmi kanallarda biletler tükenmişse ya da resmi satıştan önce yerinizi ayırtmak veya son dakika bileti bulmak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil satıcıları değerlendirebilirsiniz.

La Liga biletleri ne kadar?

La Liga biletlerinin maliyeti büyük farklılık gösterir.

Kulüplerin çoğu, yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu aralıklar kulüpten kulübe değişir.

Bu etkenlere ek olarak, stadyum içindeki koltuğun konumu da bilet fiyatını ciddi şekilde etkiler; en iyi görüş açısına sahip premium yerler çoğu zaman en yüksek ücrete satılır. Bazı kulüpler ayrıca maçları kategorilere ayırır ve Madrid derbisi (Real Madrid - Atletico Madrid) ile El Clasico (Barcelona - Real Madrid) gibi büyük rakiplere karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar en üst kategoriye girer, buna bağlı olarak fiyatlar da yükselir.

Aşağıda GOAL, 2026-27 sezonundaki La Liga kulüplerini, iç saha stadyumlarını ve ortalama maç günü bilet fiyatlarını derledi:

Kulüplere göre 2026-27 La Liga bilet fiyatları

Kulüp Stadyum Bilet fiyat aralığı (yetişkin) Alaves Mendizorrotza Stadium (Vitoria-Gasteiz) €13 - €59 Athletic Club San Mamés (Bilbao) €30 - €110 Atletico Madrid Riyadh Air Metropolitano (Madrid) €30 - €150 Barcelona Spotify Camp Nou (Barcelona) €46 - €150 Celta Vigo Estadio ABANCA Balaídos (Vigo) €20 - €80 Deportivo de A Coruña Estadio ABANCA-RIAZOR (A Coruña) €25 - €70 Elche Estadio Martínez Valero (Elche) €25 - €75 Espanyol RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat) €30 - €100 Getafe Estadio Coliseum (Getafe) €40 - €95 Levante Estadio Ciutat de València (Valencia) €25 - €80 Malaga La Rosaleda Stadium (Málaga) €25 - €85 Osasuna Estadio El Sadar (Pamplona) €40 - €140 Racing Santander Campos de Sport de El Sardinero (Santander) €25 - €75 Rayo Vallecano Campo de Fútbol de Vallecas (Madrid) €20 - €90 Real Betis Estadio Olímpico de la Cartuja (Seville) €45 - €80 Real Madrid Santiago Bernabéu (Madrid) €75 - €195 Real Sociedad Reale Arena (San Sebastián) €35 - €100 Sevilla Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Seville) €45 - €165 Valencia Camp de Mestalla (Valencia) €30 - €100 Villarreal Estadio de la Cerámica (Villarreal) €20 - €50



Her ne kadar bunlar resmi liste fiyatları olsa da, bazı La Liga maçlarına yönelik çok yüksek talep nedeniyle taraftarların StubHub gibi ikincil yeniden satış seçeneklerine yönelmesi gerekebilir. Buradaki fiyatlar, maça ve tarihe ne kadar yaklaşıldığına bağlı olarak, biletin liste fiyatının hem üstüne çıkabilir hem de altına inebilir.

La Liga hospitality biletleri nasıl alınır?

La Liga hospitality bileti almak istiyorsanız, kulübün resmi sitesine göz atmanızda fayda var.

Hospitality seçenekleri, hangi takımı izleyeceğinize ve hangi paketi satın almak istediğinize göre değişir. Yiyecek ve içecekler çoğu zaman tüm paketlere dahildir, daha üst segment seçeneklerde ise fine dining deneyimleri sunulur.

Daha ayrıcalıklı alternatiflerde ayrıca maçı premium açıdan gören koltuklar da yer alır.

La Liga sezonundan ne beklenmeli?

Geçen sezon İspanya ligi sıralamasında ilk iki sırayı Barcelona ile Real Madrid'in alması sürpriz olmadı. İki İspanyol devi, son beş sezonun her birinde takipçilerinin önünde yer aldı.

Son şampiyon Barcelona, 29. La Liga zaferini elde etti. Bunu yaparken de 2019'dan bu yana ilk kez üst üste La Liga şampiyonlukları kazandı.

Elbette tüm zamanların İspanya başarı listesinde zirvede yer alan takım, toplam 36 lig şampiyonluğuyla Real Madrid. Ancak geçen sezon Katalan devinin 8 puan gerisinde kalan Real Madrid, önünde çok iş olduğunu biliyor.

Real Madrid, önceki iki sezonda da La Liga'nın en golcü oyuncusu olan Kylian Mbappe'nin, Kuzey Amerika'daki FIFA Dünya Kupası'nda kazandığı Altın Ayakkabı'nın ardından sezona güçlü bir dönüş yapmasını umacak.