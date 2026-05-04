LA Lakers - Oklahoma City Thunder NBA maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: Playofflar, fiyatlar ve daha fazlası

Batı Konferansı Yarı Finalleri, 5 Mayıs 2026 Salı günü Paycom Center'da 1. maç için ev sahibi olan 1 numaralı seri başı Oklahoma City Thunder'ın Los Angeles Lakers'ı ağırlamasıyla başlayacak.

1 numaralı seri başı ile 4 numaralı seri başının karşılaşacağı bu eşleşmede, ligin normal sezonun en dominant takımı, savaş tecrübesi olan Lakers kadrosuyla karşı karşıya gelecek. Thunder, Phoenix Suns'ı ezici bir galibiyetle ikinci tura yükselirken, Lakers ise Houston Rockets'a karşı altı maçlık bir seriyi zorlu bir mücadelenin ardından tamamladı. Los Angeles'ın yıldız gücü olmasına rağmen, önlerinde zorlu bir görev var: Oklahoma City, normal sezon serisini 4-0'lık skorla süpürmüş ve maç başına ortalama 29 sayı farkla kazanmıştı.

GOAL, bu devlerin karşılaşması için biletleri nereden alabileceğiniz ve güncel piyasa fiyatları da dahil olmak üzere, 1. maç ve sonraki maçlar için bilet temin etme konusunda bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.









Lakers - Thunder playoff biletleri ne kadar?

Seri Oklahoma City'de başlarken, bilet talebi doruk noktasına ulaştı. Paycom Center, tarihsel olarak Los Angeles'tan daha uygun fiyatlı olsa da, "Thunder vs. Lakers" maçı fiyatları sezonun en yüksek seviyesine çıkardı.

1. Maç (Oklahoma City): SeatGeek ve Ticketmaster gibi ikincil bilet satış platformlarında şu anki en düşük bilet fiyatları yaklaşık 159–188 dolar arasında başlıyor. Üst katın orta koltukları ise 205 ile 280 dolar arasında seyrediyor.

Alt Kat: Serinin açılış maçı için alt katın saha kenarı ve köşe koltuklarının fiyatları şu anda ortalama 470 ile 750 dolar arasında.

3. Maç (Los Angeles): Seri 9 Mayıs Cumartesi günü Crypto.com Arena'ya taşınırken, giriş seviyesi koltukların fiyatları şu anda daha yüksek ve 181 dolardan başlıyor.

Saha Kenarı Koltuklar: OKC'deki 1. Maç için premium saha kenarı deneyimleri 3.200 $ 'ın üzerinde fiyatlara satılıyor ve bazı VIP orta saha seçenekleri 11.400$ 'a kadar çıkıyor.

Maliyeti etkileyen faktörler arasında şunlar yer alıyor:

"Luka" Belirsizliği: Lakers'ın süperstarı Luka Dončić'in 2. derece hamstring sakatlığı nedeniyle serinin başlangıcını kaçırması bekleniyor. Seri ortasında geri döneceğine dair herhangi bir haber, Los Angeles'taki 3. ve 4. maçların bilet fiyatlarında büyük bir artışa neden olabilir.

OKC'nin Hakimiyeti: Thunder, Lakers'ı normal sezonda tarihi bir şekilde süpürdükten sonra büyük favori konumunda. Taraftarlar, SGA ve Chet Holmgren'den oluşan genç çekirdek kadronun playoff sahnesinde LeBron James'i alt edip edemeyeceğini merakla bekliyor.









2025/26 NBA Playoff Mekanları - Giriş Bilet Fiyatına Göre (Güncel)

Takım Arena Sonraki Maç Giriş Ücreti New York Knicks Madison Square Garden 1. Maç (Bu Akşam) 422 $+ OKC Thunder Paycom Center 1. Maç (Salı) 159 $+ San Antonio Spurs Frost Bank Center 1. Maç (Bu Akşam) 153 $+ Philadelphia 76ers Xfinity Mobile Arena 3. Maç (Cuma) 279 $+ Minnesota Timberwolves Target Center 3. Maç (Cuma) 112 $+





LAL - Form Tümü Houston Rockets 78 - 98 LA Lakers K

LA Lakers 93 - 99 Houston Rockets K

Houston Rockets 115 - 96 LA Lakers K

Houston Rockets 108 - 112 LA Lakers K

LA Lakers 101 - 94 Houston Rockets K OKC - Form Tümü Phoenix Suns 122 - 131 Oklahoma City Thunder K

Phoenix Suns 109 - 121 Oklahoma City Thunder K

Oklahoma City Thunder 120 - 107 Phoenix Suns K

Oklahoma City Thunder 119 - 84 Phoenix Suns K

Oklahoma City Thunder 103 - 135 Phoenix Suns K

Karşı Karşıya Maç Sonuçları