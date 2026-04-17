Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
NBA
LA LakersLA Lakers
Crypto.com Arena
Houston RocketsHouston Rockets
Buy Lakers vs Rockets tickets
Tyrell Feaster

Çeviri:

LA Lakers - Houston Rockets NBA maçına bilet nasıl alınır: NBA Playoffları, fiyatlar ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets

LA Lakers ile Houston Rockets arasındaki NBA maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Los Angeles Lakers, 18 Nisan Cumartesi günü Los Angeles'ta Houston Rockets'ı ağırlayacak. LeBron James ve Kevin Durant'ın karşı karşıya geleceği bu maç, Batı Konferansı İlk Turu'nun yıldızlarla dolu karşılaşmalarından biri olacak.

2026 NBA Playoffları'nın bu hafta sonu resmen başlamasıyla birlikte, 4 numaralı seri başı ile 5 numaralı seri başı arasında oynanacak bu mücadelede, ligin en köklü kulübü, nihayet şampiyonluk yarışına geri dönen yükselen Houston takımıyla karşı karşıya gelecek.

Los Angeles, 53-29'luk bir rekorla 4. sırayı garantiledi ve sezonun son haftasında ev sahibi avantajı elde etmek için tecrübeli oyuncularının deneyimine güvendi. Houston ise 52-30'luk bir rekorla sadece bir maç geride bitirerek 5. sırayı aldı ve Play-In Turnuvası'ndan kaçınarak bu devasa Kaliforniya-Teksas karşılaşmasını ayarladı.

GOAL, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ikincil piyasada şu anda ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, Rockets - Lakers maçı biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

LA Lakers - Houston Rockets playoff biletleri ne kadar?

Beklendiği gibi, Lakers'ın devasa küresel hayran kitlesi ve Houston'ın playoff'lara olan açlığı nedeniyle bu maçın bilet fiyatları normal sezon ortalamalarından önemli ölçüde yüksek.

Fiyatlar, şehre ve mekanın kapasitesine göre değişiyor.

Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da şu anda 1. maçın bilet fiyatları 122 dolar civarında başlıyor, ancak ikincil piyasada üst kat köşe koltuklar için 89 dolara kadar düşen fiyatlar da görülüyor.

3. maç için Houston’daki Toyota Center’a yapılacak bir gezi, giriş seviyesi koltuklar için şu anda yükseliş eğiliminde; fiyatlar 137 dolardan başlıyor.

Fiyatı etkileyen faktörler şunlardır:

  • Koltuk Kategorisi: 300. katta bulunan en üst kat koltuklar en uygun fiyatlı olanlardır, ancak Los Angeles'ta oynanacak 1. maç için saha kenarı koltuklar şu anda yeniden satış sitelerinde 5.000 doları aşıyor.
  • Seri Dinamikleri: Seri, Los Angeles'ta 5. veya 7. maça uzarsa, yeniden satış değerinde %40–60'lık bir artış beklenebilir.
  • Pazar Talebi: Lakers maçları her zaman zor bulunan biletlerdir ve Houston'ın 52 galibiyetlik sezonu, yıllardır evinde playoff maçı izlemeyen taraftar kitlesine yeni bir enerji vererek her iki pazarda da yüksek talep yaratmıştır.

Bilet fiyatına göre 2025/26 NBA playoff mekanları

Takım

Arena

1. Maç Giriş Ücret Aralığı

New York Knicks

Madison Square Garden

280 $ - 950 $+

Denver Nuggets

Ball Arena

93 $ - 650 $+

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

215 $ - 800 $+

Minnesota Timberwolves

Target Center

181 $ - 720 $+

Oklahoma City Thunder

Paycom Center

110 $ - 540 $+

Boston Celtics

TD Garden

195 $ - 850 $+

LA Lakers - Houston Rockets maçının başlama saati

NBA
NBA Playoffs
Crypto.com Arena

Takım haberleri ve kadrolar

LA Lakers vs Houston Rockets kadroları

LA LakersLAL
-Sıralanmak

Yedekler

Houston RocketsHOU
-Sıralanmak

Yedekler

Form

LA LakersLAL
-Form

  • LA Lakers

    131

    -

    107

    Utah Jazz

    K

  • LA Lakers

    101

    -

    73

    Phoenix Suns

    K

  • Golden State Warriors

    103

    -

    119

    LA Lakers

    K

  • LA Lakers

    87

    -

    123

    Oklahoma City Thunder

    K

  • Dallas Mavericks

    134

    -

    128

    LA Lakers

    K

Houston RocketsHOU
-Form

  • Houston Rockets

    132

    -

    101

    Memphis Grizzlies

    K

  • Houston Rockets

    132

    -

    136

    Minnesota Timberwolves

    K

  • Houston Rockets

    113

    -

    102

    Philadelphia 76ers

    K

  • Phoenix Suns

    105

    -

    119

    Houston Rockets

    K

  • Golden State Warriors

    116

    -

    117

    Houston Rockets

    K