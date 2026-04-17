LA Lakers - Houston Rockets NBA maçına bilet nasıl alınır: NBA Playoffları, fiyatlar ve daha fazlası

Los Angeles Lakers, 18 Nisan Cumartesi günü Los Angeles'ta Houston Rockets'ı ağırlayacak. LeBron James ve Kevin Durant'ın karşı karşıya geleceği bu maç, Batı Konferansı İlk Turu'nun yıldızlarla dolu karşılaşmalarından biri olacak.
2026 NBA Playoffları'nın bu hafta sonu resmen başlamasıyla birlikte, 4 numaralı seri başı ile 5 numaralı seri başı arasında oynanacak bu mücadelede, ligin en köklü kulübü, nihayet şampiyonluk yarışına geri dönen yükselen Houston takımıyla karşı karşıya gelecek.
Los Angeles, 53-29'luk bir rekorla 4. sırayı garantiledi ve sezonun son haftasında ev sahibi avantajı elde etmek için tecrübeli oyuncularının deneyimine güvendi. Houston ise 52-30'luk bir rekorla sadece bir maç geride bitirerek 5. sırayı aldı ve Play-In Turnuvası'ndan kaçınarak bu devasa Kaliforniya-Teksas karşılaşmasını ayarladı.
GOAL, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ikincil piyasada şu anda ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, Rockets - Lakers maçı biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.
LA Lakers - Houston Rockets playoff biletleri ne kadar?
Beklendiği gibi, Lakers'ın devasa küresel hayran kitlesi ve Houston'ın playoff'lara olan açlığı nedeniyle bu maçın bilet fiyatları normal sezon ortalamalarından önemli ölçüde yüksek.
Fiyatlar, şehre ve mekanın kapasitesine göre değişiyor.
Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da şu anda 1. maçın bilet fiyatları 122 dolar civarında başlıyor, ancak ikincil piyasada üst kat köşe koltuklar için 89 dolara kadar düşen fiyatlar da görülüyor.
3. maç için Houston’daki Toyota Center’a yapılacak bir gezi, giriş seviyesi koltuklar için şu anda yükseliş eğiliminde; fiyatlar 137 dolardan başlıyor.
Fiyatı etkileyen faktörler şunlardır:
- Koltuk Kategorisi: 300. katta bulunan en üst kat koltuklar en uygun fiyatlı olanlardır, ancak Los Angeles'ta oynanacak 1. maç için saha kenarı koltuklar şu anda yeniden satış sitelerinde 5.000 doları aşıyor.
- Seri Dinamikleri: Seri, Los Angeles'ta 5. veya 7. maça uzarsa, yeniden satış değerinde %40–60'lık bir artış beklenebilir.
- Pazar Talebi: Lakers maçları her zaman zor bulunan biletlerdir ve Houston'ın 52 galibiyetlik sezonu, yıllardır evinde playoff maçı izlemeyen taraftar kitlesine yeni bir enerji vererek her iki pazarda da yüksek talep yaratmıştır.
Bilet fiyatına göre 2025/26 NBA playoff mekanları
Takım
Arena
1. Maç Giriş Ücret Aralığı
New York Knicks
Madison Square Garden
280 $ - 950 $+
Denver Nuggets
Ball Arena
93 $ - 650 $+
L.A. Lakers
Crypto.com Arena
215 $ - 800 $+
Minnesota Timberwolves
Target Center
181 $ - 720 $+
Oklahoma City Thunder
Paycom Center
110 $ - 540 $+
Boston Celtics
TD Garden
195 $ - 850 $+