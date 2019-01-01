La Graet: Milli marşımızın ıslıklanmasını istemiyoruz

Fransa Futbol Federasyon Başkanı Noel La Graet, Türkiye maçı için gereken güvenlik önlemlerini aldıklarını söyledi.

Le Parisien’e konuşan La Graet, “Konya’daki ilk maçta milli marşımızı ıslıklamışlardı. Pek sportmence davrandıklarını söyleyemeyiz. Bu maç öncesi Türk yetkililerle konuştuk ve taraftarların davranışları konusunda uyarılarda bulunduk” dedi.

Karşılaşma için yeterince önlem aldıklarını belirten La Graet, “Kolay olmayacak. Güvenlik konusunda uzman bir ekibimiz var. Onlar görev yapacak. Islıklar ve tezahüratlar dışında sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum” diye konuştu.

Milli marşlar okunurken ıslık duymak istemediklerini de söyleyen La Graet, “Konya’da bunu yapmışlardı. Tekrar aynı şeyi yaşamak istemiyoruz. Burada da yaparlarsa, ıslıkları susturmak için sesi sonuna kadar açarız” ifadelerini kullandı.

, EURO 2020 Elemeleri H Grubu sekizinci maçında yarın ’ya konuk olacak.