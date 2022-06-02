Adı Juventus'la anılan Fransız yıldız İtalya'nın ünlü yayın organında karışıklığa neden oldu.

Manchester United'la sözleşmesi sona eren Paul Pogba'nın eski takımı Juventus'a döneceği iddiası son günlerde sıklıkla dile getiriliyor.

İtalya'nın saygın spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport da bu haberi birinci sayfaya taşımak istedi. Fakat kullandıkları fotoğraf Sochaux forması giyen Florentin Pogba'ya aitti.

"Juve, Pogba'yla görüşecek" başlığıyla verilen haberde Pogba'nın Manchester United'dan ayrılma sebeplerine ve Juventus'un oyuncuya olan ilgisine dair detaylara yer verildi.

La Gazzette dello Sport

Kardeşlerin benzerliği yanılttı

Paul Pogba'nın fiziksel görünüşü ağabeyi Florentin'e oldukça benziyor. Bu da gazetenin yaptığı hatayı biraz daha anlaşılabilir kılıyor.

Kardeşinden üç yaş büyük olan Florentin, Gine'nin Conakry şehrinde dünyaya geldi ve Gine milli takımını temsil ediyor. Lagny-sur-Marne doğumlu olan Paul Pogba ise alt yaş gruplarından itibaren hep Fransa milli takımının formasını giydi.

2020'den bu yana Sochaux'da top koşturan Florentin Pogba, 2018'de Gençlerbirliği'ne transfer olmuş ve Ankara ekibinde dokuz maça çıkmıştı.

Altı ayın ardından Türkiye'ye veda eden Florentin Pogba, bir süre MLS'te Atlanta forması giydikten sonra Fransa'ya döndü.

Pogba, Juventus'a gidecek mi?

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Manchester United ile ipleri koparan Paul Pogba, 2012-2016 yılları arasında top koşturduğu Juventus'a dönmeye hazırlanıyor.

Juventus ile üç yıllık sözleşme imzalayacak olan Pogba, senelik 7.5 milyon euro kazanacak.

Juventus'a imza atmayı kariyeri açısından en doğru tercih olarak gören Fransız yıldız, yakın çevresine kesin kararının bu olduğunu bildirdi.

İtalya'da üst üste dört Serie A şampiyonluğunu yaşayan Pogba, Juventus adına çıktığı 178 maçta 34 gol atmıştı.