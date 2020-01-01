La Gazzetta dello Sport: Milan, Çalhanoğlu'nu kadroda tutabilecek mi?

Milan forması giyen ve son dönemdeki performansıyla öne çıkan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, ekibi 'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun son dönemde gösterdiği performansla değerini yükselttiğini, takımda kalıp kalmayacağının ise belirsiz olduğunu yazdı.

Gazetedeki yazıda, 26 yaşındaki Türk oyuncunun kısa sürede gösterdiği performansla hem yerini doldurduğuna hem de değerini yükselttiğine değinildi. Milli futbolcunun değerinin 15 milyon avrodan 25 milyon euro'ya çıktığı ifade edildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun performansının yükselmesinde, teknik direktör Stefano Pioli'nin oynattığı sistemde kendisine daha merkezi bir rol vermesi ve onu kadronun değişmezi olarak görmesinin etkili olduğu, İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic'le olan dostluğunun da kendisini iyi hissetmesini sağladığı vurgulandı.

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2017'de kırmızı-siyahlı takıma transfer olan ve 2021'de sözleşmesi sona erecek milli futbolcuyu Milan'ın kadroda tutup tutamayacağının ise merak edildiği dile getirildi.

Daha fazla takım

Devre arasında sezon sonu satış listesine konulacak isimler arasında gösterilen milli futbolcunun, son dönemdeki performansının ardından sözleşme yenilemeye yanaşmadığı ileri sürüldü. Hakan'ın ekiplerinden veya Leipzig'e gidebileceği iddia edildi.

Hakan Çalhanoğlu, Milan'da bu sezon Serie A'da 32, İtalya Kupası'nda ise 3 maça çıkarken, toplam 9 gol atıp, 8 asist yaptı.