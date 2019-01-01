La Gazzetta dello Sport, Başakşehir'den özür diledi

Avrupa Ligi eşleşmelerini verirken Başakşehir'in logosunu karıştıran İtalyan gazetesi özür diledi.

ile La Gazzetta dello Sport arasındaki logo küskünlüğü kısa sürdü ve baykuşlu bir özür metni ile sona erdi!

İtalya'nın ünlü spor gazetesi, UEFA eşleşmelerini verirken Başakşehir'in logosu yerine Beşiktaş'ın logosunu kullandı.

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Süper Lig ekibi Twitter hesabından La Gazzetta dello Sport'u etiketleyip, kulüp sembolü olan baykuşlu bir video ile "Logomuzun bu olduğundan emin misiniz?" sorusunu sordu.

Sorry, we’ve made a mistake. Please accept our apologies pic.twitter.com/MJ9KbOHIvg — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) December 17, 2019

Gazzetta, Başakşehir'in bu paylaşımına bir başka baykuşlu paylaşımla yanıt verdi ve "Üzgünüz bir hata yaptık. Lütfen özrümüzü kabul edin." dedi.

'yi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 'la karşılaşacak.