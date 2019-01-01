LA Galaxy teknik direktörü Schelotto: Ibrahimovic, Serie A'ya gitmek istiyor

Los Angeles Galaxy teknik direktörü Guillermo Barros Schelotto, Zlatan Ibrahomivic’in kariyerini İtalya’da bitirmek istediğini söyledi.

2018 yılından bu yana takımlarından Los Angeles Galaxy forması giyen 38 yaşındaki İsveçli yıldız oyuncu, hafta içi yaptığı açıklamada kulübüyle sözleşme yenilemeyeceğini belirtti.

Avrupa’ya dönmek isteyen Ibrahimovic için ekiplerinden ’ın adı ön plana çıkıyor.

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Radio Kiss Kiss’te katıldığı programda Ibrahimovic’in geleceği hakkında sorulan soruya cevap veren Los Angeles Galaxy’nin teknik patronu Schelotto “Kendisi de ne yapacağını bilmiyor. O, harika bir oyuncu ama bir sonraki adımının ne olacağını bilmiyorum. Belki ’de veya Milan’da kariyerine son noktayı koyar. Nereye gideceğini bilmiyorum ama Zlatan kariyerini İtalya’da bitirmek istiyor. Bence bunu hak ediyor” ifadelerini kullandı.

2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Milan formasını giyen Zlatan Ibrahimovic, İtalyan ekiple Serie A ve İtalya Süper Kupa şampiyonlukları yaşamayı başarmıştı.

Los Angeles Galaxy’ye veda eden yıldız oyuncu MLS ekibiyle çıktığı 58 maçta 53 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.