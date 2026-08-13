Major League Soccer'un son şampiyonu geçen yıl lig tarihinin en dramatik düşüşlerinden birini yaşadı. Altı kez MLS Cup kazanan LA Galaxy, 2025 sezonundaki ilk 10 maçında galibiyet alamadı; yalnızca birkaç ay önce kazandığı şampiyonluğu savunurken MLS tarihinde unvanını koruyan bir şampiyonun yaptığı en kötü başlangıca imza attı ve play-off'ları tamamen kaçırdı.

Bu tarihi düşüşe rağmen kulüp istikrardan yana tercih kullandı ve değişikliğe gitmek yerine Mayıs 2025'te teknik direktör Greg Vanney ile sözleşme uzattı. Vanney'nin Galaxy'si 2026'da toparlanma sinyalleri verdi; sezon son virajına girilirken Batı Konferansı'nda 10. sırada yer alıyor ve kulüp, çeyrek finale yükseldiği CONCACAF Champions Cup'ta da yarışın içinde kalmayı sürdürüyor. GOAL, sezonun geri kalanında Dignity Health Sports Park'ta LA Galaxy'yi izlemek için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri, biletleri nerede bulabileceğiniz ve size ne kadara mal olacakları dahil, bir araya getirdi.

Satıştaki yaklaşan LA Galaxy biletleri ve bilet fiyatları

2026 MLS normal sezonu 7 Kasım'a kadar sürüyor ve FIFA Dünya Kupası nedeniyle haziran ayında maç oynanmıyor. LA Galaxy sezon boyunca toplam 17 iç saha maçına çıkıyor; bunların tamamı aşağıda listelenmiştir. Daha önce oynanan maçlarda nihai sonuç yer alırken, yaklaşan karşılaşmalar için bilet satın alınabiliyor.

Tarih Karşılaşma Sonuç / Biletler Paz, 22 Şub 2026 LA Galaxy - New York City FC 1-1 beraberlik (maç sonucu) Cmt, 28 Şub 2026 LA Galaxy - Charlotte FC 3-0 galibiyet (maç sonucu) Cmt, 14 Mar 2026 LA Galaxy - Sporting Kansas City 1-2 mağlubiyet (maç sonucu) Cmt, 4 Nis 2026 LA Galaxy - Minnesota United FC 1-2 mağlubiyet (maç sonucu) Paz, 26 Nis 2026 LA Galaxy - Real Salt Lake 2-1 galibiyet (maç sonucu) Cmt, 2 May 2026 LA Galaxy - Vancouver Whitecaps FC 1-1 beraberlik (maç sonucu) Cmt, 23 May 2026 LA Galaxy - Houston Dynamo FC 1-1 beraberlik (maç sonucu) Cum, 17 Tem 2026 LA Galaxy - Los Angeles FC (El Trafico) 0-3 mağlubiyet (maç sonucu) Çar, 22 Tem 2026 LA Galaxy - St Louis CITY SC 1-3 mağlubiyet (maç sonucu) Cmt, 1 Ağu 2026 LA Galaxy - FC Dallas 0-0 beraberlik (maç sonucu) Çar, 19 Ağu 2026 LA Galaxy - San Jose Earthquakes Biletler Cmt, 5 Eyl 2026 LA Galaxy - New England Revolution Biletler Cmt, 12 Eyl 2026 LA Galaxy - Seattle Sounders FC Biletler Cmt, 26 Eyl 2026 LA Galaxy - Colorado Rapids Biletler Çar, 14 Eki 2026 LA Galaxy - Portland Timbers Biletler Cmt, 17 Eki 2026 LA Galaxy - San Diego FC Biletler Cmt, 31 Eki 2026 LA Galaxy - Austin FC Biletler

Galaxy, normal sezonu 7 Kasım'da deplasmanda Real Salt Lake karşısında tamamlayacak. Takımın katılım hakkı elde etmesi halinde Audi MLS Cup Playoffs, kasım ortasından aralık ayına kadar sürecek.

LA Galaxy biletleri nereden alınır?

Son sezonlarda Avrupa kulüplerinden yıldız oyuncuların gelişi ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olmasının yarattığı ivmeyle MLS'in büyümesini sürdürmesi, lig genelinde seyirci ilgisini yüksek tuttu. Bunun sonucu olarak çoğu takım için fiyatlar genel olarak yüksek kalmayı sürdürüyor.

Tek maçlık temel biletler kulübün resmi internet sitesi, AXS ve Ticketmaster üzerinden satın alınabiliyor. Resmi kontenjanlar tükenmişse ya da maç gününe yakın belirli bir koltuğun peşindeyseniz, StubHub gibi ikincil satıcılar Dignity Health Sports Park'ın her bölümünü kapsayan ilanlarla bilet bulmanın güvenilir bir yolu olmayı sürdürüyor.

Her iç saha maçında yerinizi garanti etmenin tek yolu olarak sezonluk bilet paketleri, tüm sezonu takip etmek isteyen taraftarlar için en güvenilir seçenek olmaya devam ediyor; bu yazki Dünya Kupası öncesindeki süreçte MLS genelinde talep güçlü kalıyor. Uygunluk bilgisine kulübün resmi internet sitesinden ulaşılabilir.

LA Galaxy biletleri ne kadar?

Çoğu MLS maçında olduğu gibi, tekil karşılaşmalar için çeşitli bilet seçenekleri arasından tercih yapabilirsiniz. Resmi kanallarda LA Galaxy biletleri genellikle yaklaşık 20 $ ile 200 $ arasında satışa sunulurken, sahanın hemen kenarındaki sınırlı sayıdaki özel biletlerin fiyatı daha da yukarı çıkabiliyor.

Bu fiyatlar maça ve rakibe bağlı olarak değişkenlik gösterebilir; hem coğrafi hem de sportif açıdan yakın rakiplere karşı oynanan karşılaşmalarda, maç kategorisine bağlı olarak fiyat artışı yaşanması mümkün.

Los Angeles FC'ye karşı oynanan El Trafico gibi bazı maçlar, geleneksel olarak Galaxy'nin iç saha takviminin en çok talep gören bileti oluyor; iki takım arasındaki tüm zamanlardaki seride Galaxy'nin 10-9-7 üstünlüğü bulunuyor. Temmuz ayındaki 2026 buluşması ise 0-3'lük yenilgiyle ters yönde sonuçlandı; BMO Stadium'daki rövanş karşılaşması ise ekim ayında oynanacak.

Stadyumun büyük bölümü koltuklu olsa da, bir kalenin arkasında güvenli ayakta seyir genel giriş bölümleri bulunuyor ve bunlar taraftarlara maç bazında mevcut en ucuz biletleri sunuyor. Taç çizgilerine yakın, sahanın hemen yanında yer alan üst düzey koltukların fiyatı ise 450 $ seviyesine yaklaşıyor.

En geniş oturma seçeneği ve tükenen ya da talebin yüksek olduğu maçlar için bilet bulma konusunda en iyi şansı sunması açısından StubHub, sezon boyunca LA Galaxy maçları için en güvenilir ikincil seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor.

Üyelik olmadan LA Galaxy bileti alabilir miyim?

LA Galaxy bileti satın almak için üye olmanız gerekmiyor; biletler, bir konser ya da tiyatro etkinliği bileti alır gibi AXS üzerinden temin edilebiliyor.

LA Galaxy şu anda, çeşitli etkinliklere erişim ve indirimler sunan sezonluk bilet paketleri dışında bir üyelik programı sunmuyor.

Dignity Health Sports Park'taki LA Galaxy maçları

Bu sezon LA Galaxy maçlarını izlemek isteyen taraftarlar, takımı Carson kentinde bulunan ve Los Angeles şehir merkezinin yaklaşık 20,9 kilometre güneyinde yer alan olağan iç saha stadı Dignity Health Sports Park'ta seyredecek. California State University'nin Dominguez Hills kampüsünde inşa edilen tesis, 2003'ten bu yana takımın evi konumunda.

27.000 kapasiteli stadyum futbol için özel olarak inşa edildi ve takımın tarihi Rose Bowl'dan taşınmasının ardından yeni yuvası oldu. MLS statları arasında en büyük tesis olmasa da, Nashville SC'nin Geodis Park'ının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki futbola özel en büyük ikinci stat olma özelliğini taşıyor.

Tesis uluslararası maçlarda da kullanıldı; 2003 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ve 2022 SheBelieves Cup maçlarına, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri erkek milli rugby birliği takımının üç maçına ev sahipliği yaptı. Los Angeles Chargers da 2017 ile 2019 arasında burada birkaç maç oynadı; ayrıca tesis, kentin 2028 Los Angeles Olimpiyatları planlarının bir parçasını oluşturacak.