Major League Soccer'ın son şampiyonu, geçen yıl lig tarihinin en dramatik düşüşlerinden birini yaşadı. MLS Cup'ı altı kez kazanan LA Galaxy, 2025 sezonundaki ilk 10 maçında galibiyet alamadı ve sadece birkaç ay önce kazandığı şampiyonluğu savunurken MLS tarihinde son şampiyon unvanıyla sezona en kötü başlangıcı yaptı. Takım ayrıca play-off'ları da tamamen kaçırdı.

Bu tarihi düşüşe rağmen kulüp, değişikliğe gitmek yerine istikrarı tercih etti ve teknik direktör Greg Vanney ile Mayıs 2025'te sözleşme uzattı. Vanney yönetimindeki Galaxy, 2026'da toparlanma işaretleri verdi; sezon son bölümüne girerken Batı Konferansı'nda 10. sırada yer alıyor ve kulüp, çeyrek finale yükseldiği CONCACAF Champions Cup'ta da yarışın içinde kalmayı sürdürüyor. GOAL, biletleri nereden bulabileceğiniz ve size ne kadara mal olacakları da dahil olmak üzere, sezonun geri kalanında Dignity Health Sports Park'ta LA Galaxy'yi izlemek için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip.

Satıştaki yaklaşan LA Galaxy biletleri ve bilet fiyatları

2026 MLS normal sezonu 7 Kasım'a kadar sürüyor ve FIFA Dünya Kupası nedeniyle haziranda maç oynanmıyor. LA Galaxy sezon boyunca toplam 17 iç saha maçına çıkıyor; bunların tamamı aşağıda listelenmiştir. Oynanmış maçlarda nihai sonuç yer alırken, yaklaşan karşılaşmalar için bilet satın alınabiliyor.

Tarih Karşılaşma Sonuç / Biletler 22 Şubat 2026, Paz LA Galaxy - New York City FC 1-1 beraberlik (maç sonucu) 28 Şubat 2026, Cmt LA Galaxy - Charlotte FC 3-0 galibiyet (maç sonucu) 14 Mart 2026, Cmt LA Galaxy - Sporting Kansas City 1-2 mağlubiyet (maç sonucu) 4 Nisan 2026, Cmt LA Galaxy - Minnesota United FC 1-2 mağlubiyet (maç sonucu) 26 Nisan 2026, Paz LA Galaxy - Real Salt Lake 2-1 galibiyet (maç sonucu) 2 Mayıs 2026, Cmt LA Galaxy - Vancouver Whitecaps FC 1-1 beraberlik (maç sonucu) 23 Mayıs 2026, Cmt LA Galaxy - Houston Dynamo FC 1-1 beraberlik (maç sonucu) 17 Temmuz 2026, Cum LA Galaxy - Los Angeles FC (El Trafico) 0-3 mağlubiyet (maç sonucu) 22 Temmuz 2026, Çar LA Galaxy - St Louis CITY SC 1-3 mağlubiyet (maç sonucu) 1 Ağustos 2026, Cmt LA Galaxy - FC Dallas 0-0 beraberlik (maç sonucu) 19 Ağustos 2026, Çar LA Galaxy - San Jose Earthquakes Biletler 5 Eylül 2026, Cmt LA Galaxy - New England Revolution Biletler 12 Eylül 2026, Cmt LA Galaxy - Seattle Sounders FC Biletler 26 Eylül 2026, Cmt LA Galaxy - Colorado Rapids Biletler 14 Ekim 2026, Çar LA Galaxy - Portland Timbers Biletler 17 Ekim 2026, Cmt LA Galaxy - San Diego FC Biletler 31 Ekim 2026, Cmt LA Galaxy - Austin FC Biletler

Galaxy, normal sezonu 7 Kasım'da deplasmanda Real Salt Lake karşısında tamamlayacak. Takım katılım hakkı kazanırsa, Audi MLS Cup Playoffs kasım ortasından aralık ayına kadar sürecek.

LA Galaxy biletleri nereden alınır?

MLS'in büyümesini sürdürmesi, son sezonlarda Avrupa kulüplerinin süper yıldızlarının lige gelmesi ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olmasının yarattığı ivmeyle birleşince, lig genelinde seyirci ilgisi yüksek kalmaya devam etti. Bunun sonucu olarak da çoğu takım için fiyatlar genel olarak yüksek seyrediyor.

Temel tek maçlık biletler kulübün resmi internet sitesi, AXS ve Ticketmaster üzerinden satın alınabiliyor. Resmi kontenjanların tükenmesi halinde veya maç gününe yakın belirli bir koltuğu hedefliyorsanız, StubHub gibi ikincil satış platformları bilet bulmak için güvenilir bir yöntem sunuyor; listelerde Dignity Health Sports Park'ın her bölümünden seçenekler yer alıyor.

Her iç saha maçında yerinizi garanti etmenin tek yolu olması nedeniyle, sezonluk bilet paketleri tüm sezonu takip etmek isteyen taraftarlar için en güvenilir seçenek olmayı sürdürüyor. Bu yazki Dünya Kupası öncesindeki süreçte MLS genelinde talep güçlü kalmaya devam ediyor. Uygunluk durumu kulübün resmi internet sitesinde bulunabilir.

LA Galaxy biletleri ne kadar?

MLS'teki çoğu karşılaşmada olduğu gibi, tekil maçlar için farklı bilet seçenekleri arasından tercih yapabilirsiniz. Resmi kanallarda LA Galaxy için fiyatlar genellikle yaklaşık 20 $'dan başlayıp 200 $'a kadar çıkarken, saha kenarındaki bazı özel biletler daha da yüksek fiyatlardan satılıyor.

Bu fiyatlar maça ve rakibe göre değişkenlik gösterebilir. Hem coğrafi hem de rekabet düzeyi açısından yakın rakiplere karşı oynanan karşılaşmalar, maç kategorisine bağlı olarak daha yüksek fiyatlandırmaya konu olabilir.

Los Angeles FC'ye karşı oynanan El Trafico gibi bazı maçlar, geleneksel olarak Galaxy'nin iç saha takviminin en çok talep gören bileti oluyor. İki takım arasındaki tüm zamanlardaki seri Galaxy lehine 10-9-7 durumunda. Şimdiye kadarki 2026 buluşması, temmuz ayındaki 0-3'lük yenilgiyle ters yönde sonuçlandı; BMO Stadium'daki rövanş ise ekim ayında henüz oynanacak.

Stadyumun büyük bölümü koltuklu olsa da, bir kalenin arkasında güvenli ayakta seyir genel giriş bölümleri bulunuyor ve bunlar taraftarlara maç bazında mevcut en ucuz biletleri sunuyor. Saha çizgilerine yakın, kenarlarda yer alan en üst düzey saha kenarı koltukların fiyatı ise 450 $ seviyesine yaklaşıyor.

En geniş oturma seçeneği yelpazesi ve tükenen ya da yüksek talep gören maçlar için bilet bulma konusunda en iyi ihtimal için, StubHub sezon boyunca LA Galaxy maçlarında en güvenilir ikincil seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor.

Üyelik olmadan LA Galaxy bileti alabilir miyim?

AXS üzerinden, bir konser veya tiyatro etkinliği bileti alır gibi LA Galaxy bileti satın alabileceğiniz için üye olmanız gerekmiyor.

LA Galaxy'nin şu anda, çeşitli etkinliklere erişim ve indirimler sunan sezonluk bilet paketleri dışında bir üyelik programı bulunmuyor.

Dignity Health Sports Park'taki LA Galaxy maçları

Bu sezon LA Galaxy maçlarını yerinde izlemek isteyen taraftarlar, biletleri takımın Carson kentinde, Los Angeles şehir merkezinin yaklaşık 20,9 kilometre güneyinde bulunan normal iç saha stadı Dignity Health Sports Park'ta kullanacak. Dominguez Hills'teki California State University kampüsünde inşa edilen stat, 2003'ten bu yana takımın evi konumunda.

27.000 kapasiteli stadyum özellikle futbol için inşa edildi ve takımın tarihi Rose Bowl'dan taşınmasının ardından yeni evi oldu. MLS statları arasında en büyüğü olmasa da, yine de Nashville SC'nin Geodis Park'ının ardından ABD'deki futbola özel en büyük ikinci tesis konumunda.

Tesis ayrıca uluslararası karşılaşmalarda da kullanıldı; 2003 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ve 2022 SheBelieves Cup sırasında maçlara ev sahipliği yaptı, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri erkek milli rugby birliği takımının üç maçına da sahne oldu. Los Angeles Chargers da 2017 ile 2019 arasında burada birkaç maç oynadı. Tesis ayrıca kentin 2028 Los Angeles Olimpiyatları planlarının bir parçasını oluşturacak.