İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, UEFA Uluslar Ligi'nde Çekya ve İngiltere ile oynanacak iki maç öncesinde, oyuncularının sahada kalacağı dakikalarla ilgili fazla hesap yapmak istemiyor.

Önceki milli arada De la Fuente, hiçbir oyuncunun 4 maçta 270 dakikayı aşmamasına özen göstermişti, ancak bu kez durum farklı.

Mundo Deportivo gazetesi, De la Fuente'nin açıklamalarını yayımladı. De la Fuente alaycı bir tonla şunları söyledi: "Bu kez hiçbir oyuncu 180 dakikadan fazla oynamayacak. Peki, belki süre biraz uzar, çünkü maçlar artık daha uzun sürüyor."

İspanya'nın teknik direktörü önceliğini şu sözlerle açıkladı: "Bunlar belirleyici iki maç ve uğruna oynayacağımız çok şey var. Bizim fikrimiz, iki maçta da en iyi oyuncularla sahaya çıkmak."

Teknik direktör, basın toplantısına Jesús de Miguel'in vefatı üzerine etkileyici bir taziye mesajıyla başladı; ardından, maçların önemini göz ardı etmeden milli oyuncularının fiziksel yüklerini her zaman yönetmeye çalıştığını açıkladı.

"Oyuncuların sahada kalacağı dakikaları mümkün olduğunca dağıtmaya her zaman çalışıyoruz, ancak çeyrek finale mümkün olan en iyi durumda ulaşmak için grup liderliği uğruna rekabet ettiğimizin farkındayız." dedi.

Teknik direktörün Metropolitano Stadı'nda açıkladığı kadroda bazı yeni yüzler yer aldı. Bunların en dikkat çekeni, Jacobo Ramón'un ilk kez çağrılması oldu; Ander Barrenetxea ise teknik direktörün planlarına geri döndü.

De la Fuente, stoperin gelişimini överek şunları söyledi: "Harika bir sezon geçiriyor ve ona şans vermenin, kendisini izlemenin zamanının geldiğini düşünüyoruz."

Marc Roca da İspanya Milli Takımı'na ilk kez katılıyor. Teknik direktör onunla ilgili şunları söyledi: "Daha önce 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı kazandı ve sahip olduğu potansiyel ve sergilediği seviye sayesinde bu şansı hak etti."

De la Fuente, kadroda Víctor Muñoz'un yerini alan Real Sociedad'ın kanat oyuncusunun çağrılmasını da şöyle gerekçelendirdi: "Önünde büyük bir gelecek olan bir oyuncu ve kanat oyuncularımıza koyduğumuz gereksinimlere uyuyor. Şu an için sıra Ander'e geldi."

Kadrodaki dikkat çekici diğer özelliklerden biri de 4 kalecinin yer alması. Teknik direktör şöyle açıkladı: "David Raya'nın İngiltere'de bazı kişisel işleri var ve salı ya da çarşamba günü gelip gelemeyeceğini bilmiyoruz; ancak bir süredir takip ettiğimiz Álvaro Valles'i izlemenin de zamanının geldiğini düşünüyoruz."

Rodri'nin sakatlık nedeniyle yokluğu, Martín Zubimendi'ye daha büyük bir rol verilmesini sağlıyor. Arsenal'de istediği oyun süresini alamasa da milli takım teknik direktörünün güvenini hâlâ koruyor.

Son maçını oynaması durumunda İspanya'nın 2030 Dünya Kupası finalini ağırlamaması halinde organizasyonu bırakması gerektiğini savunan siyasetçi Alberto Núñez Feijóo'nun açıklamaları sorulduğunda, De la Fuente tutumunu koruyarak şunları söyledi: "Benim gördüğüm, Dünya Kupası finalinin İspanya'da oynanması gerektiği. Şu anki görevim ise mümkün olan en iyi takımı hazırlamak; gerisiyle ilgili sorumlular ilgilensin."

De la Fuente, son Ballon d'Or töreninde aldığı Dünyanın En İyi Teknik Direktörü ödülü hakkında da şunları söyledi: "Ballon d'Or ödülü benim için olağanüstü bir mutluluk kaynağıydı. Sadece adaylar arasında yer aldığım için bile kendimi şanslı hissediyordum."

Teknik direktör sözlerinin sonunda, Dünya Kupası'ndan bu yana üst üste ikinci kez kadro dışı kalan Gavi'nin yokluğuna değindi.

İspanya'nın teknik direktörü, Barcelona'nın orta saha oyuncusuna hâlâ güveniyor; ancak İspanya Milli Takımı'ndaki yerini geri kazanmak için çalışmaya devam etmesini istiyor.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Gavi her zaman bir istisnayı hak eder. Bu gruba katılmak son derece zordur. Gavi, kendisi olmaya devam etmeli. Herkesin yapması gerektiği gibi, o da gelişmeye devam etmeli."