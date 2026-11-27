Deportivo La Coruña teknik direktörü Antonio Hidalgo, Barcelona karşısındaki maçın Katalan ekibinin yolunda sıradan bir durak olmasını kabul etmedi. Hidalgo, bu karşılaşmayı yıllarca anlatılacak tarihi bir geceye dönüştürmek istiyor.

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Deportivo La Coruña teknik direktörü, en iyi dönemini yaşayan bir takım karşısında görevin neredeyse imkânsız göründüğünün farkında. Ancak futbolun kâğıt üzerindeki hesapları tanımadığına, cesaret ve organizasyonun ne kadar güçlü olursa olsun her rakibe karşı farkı yaratabileceğine inanıyor.

Merakla beklenen karşılaşmaya yalnızca iki gün kala basının karşısına çıkan Hidalgo, iki yönlü bir mesaj verdi: Barcelona'ya büyük saygı ve son ana kadar mücadele etme konusunda daha da büyük bir kararlılık.

Büyük saygı ama teslimiyet yok

Antonio Hidalgo, İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: “Sahamıza şüphesiz dünyanın en iyi takımlarından biri geliyor. Barcelona'nın bu sezon ortaya koyduğu performans her açıdan olağanüstü.”

Hidalgo sözlerini şöyle sürdürdü: “Bence Hansi Flick onları çok yüksek bir rekabet seviyesine taşıdı ve bunu her hafta kanıtlıyorlar. Real Madrid maçı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçı dışında tüm maçlarını kazandılar, maç başına ortalama dört gol atıyorlar.”

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Bu ürkütücü rakamlar Hidalgo'yu geri adım atmaya ya da teslimiyet dolu bir dil kullanmaya itmedi. Aksine, oyuncularına sahada kendilerini neyin beklediği konusunda daha da net olmasını sağladı.

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Hidalgo şu ifadelerin altını çizdi: “Topsuz oyunda çok zorlanacağımızı biliyoruz. Bu yüzden savunmada son derece derli toplu olmalı, her ikili mücadelede en üst seviyede rekabet etmeli ve konsantrasyonumuzu zirvede tutmalıyız.”

Şöyle devam etti: “Acı çekmeye hazır olmalıyız, çünkü maçlarda beklediğimiz gibi gitmeyecek pek çok an olacak. Bu anlarda ayakta kalan takım, skoru çevirebilen takımdır.”

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Hidalgo, maçın anahtarı olarak gördüğü bir noktanın üzerinde uzun uzun durdu: Barcelona'nın topsuz oyundaki gücü ve oyuncularının top kaybının hemen ardından uyguladığı sert pres.

Hidalgo şöyle açıkladı: “Barcelona'nın topsuz oyunda ne kadar agresif olduğunu biliyoruz. İşimizi çok zorlaştırıyorlar, özellikle de top kaybından sonra yaptıkları hızlı top kapmalarla. Ayrıca savunmaya geri dönüşleri inanılmaz ve kısa sürede yeniden yerleşme konusunda büyük bir yetenekleri var.”

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Riazor: Deportivo'nun gizli silahı

Tüm bunlara rağmen Deportivo teknik direktörü, Riazor taraftarının bu savaşta belirleyici bir silah olacağına ve stat atmosferinin oyuncularına başka hiçbir takımın sahip olmadığı ekstra bir itici güç verebileceğine inanıyor.

Antonio Hidalgo heyecanla şunları vurguladı: “Taraftarımızın desteğiyle çok daha güçlü olacağız, bu kesin. Maça her zaman rekabet edebileceğimize dair sağlam bir inançla çıkıyoruz. İki takım da elit takımlar ve saha içinde her şey eşit.”

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Hidalgo ayrıca şunları söyledi: “Maça her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmak, savaşmak ve en üst seviyede rekabet etmek için büyük bir heyecanla çıkıyoruz. Son derece gergin bir maç olacak ve en iyimizi ortaya koymamız gerekecek.”

Maçla ilgili açıklamalarının yanı sıra Hidalgo, geçen perşembe günü trafik kazası geçiren forvet oyuncusu Aubameyang'ın durumu hakkında herkesi rahatlattı. Hidalgo, bunun geçici bir olaydan ibaret olduğunu ve takımın hazırlıklarını etkilemediğini belirtti.

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Hidalgo, açıklamalarını içinde yetiştiği kulüp Barcelona'ya karşı beslediği özel duygulardan söz ederek noktaladı: “Ben Barcelonalıyım, tüm ailem orada. 12 yaşımdan 21 yaşıma kadar Barcelona'nın altyapısındaydım. O zamandan beri de bir teknik direktör olarak her zaman elit takımlarla karşılaşmaya çalışıyorum.”