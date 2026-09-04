La Cartuja'daki top savaşı Real Madrid'in itirazlarını alevlendirdi

Real Madrid ile Real Betis arasında La Cartuja Stadı'nda oynanan La Liga'nın dördüncü haftasındaki mücadelenin ilk dakikasında, karşılaşmanın ilk aksaklıklarından biri yaşandı. Top Courtois'nın ayağına geldiğinde, Belçikalı kaleci hakem Hernandez Hernandez'e topun havasının eksik olduğunu bildirdi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, maçın hakemi bunun üzerine topu ilk kez değiştirdi ancak bu son değişiklik olmadı. Zira birkaç dakika sonra Bellerin'in Vinicius'a yaptığı bir faul, Güler'in şüphelenmesine yol açtı. Türk oyuncu topu şut çekmeye hazırlanmak için aldı ve Brezilyalı takım arkadaşıyla birlikte Courtois'nın basınçla ilgili şikayetini tekrarladı.

Hakem, hızlı bir kontrol ve kısa bir tartışmanın ardından, José Mourinho'nun öğrencileri serbest vuruşu kullanmadan önce topu yeniden değiştirdi. İşler bununla da sınırlı kalmadı; yedinci dakika geçildikten sonra kullanılan bir taç atışı yeni bir memnuniyetsizlik durumu doğurdu.

Bu seferki memnuniyetsizlik, hakeme gitmekten kaçınıp La Cartuja Stadı'nda taç çizgisinde değişikliği bizzat kendisi yapan Denzel Dumfries tarafından geldi. Böylece maçta üç kez top değişikliği yaşandı.



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