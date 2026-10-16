Real Betis Teknik Direktörü Şilili Manuel Pellegrini, yarın cumartesi günü La Cartuja Stadı'nda İspanya Ligi lideri Barcelona ile oynanacak merakla beklenen karşılaşma öncesinde alarm seviyesini en üst noktaya çıkardı.

Sakinliği ve tecrübesiyle tanınan Şilili teknik adam, oyuncularını Katalan rakibin tehlikesine karşı uyarırken kararlı bir tutum sergiledi ve acımasız bir takım karşısında yapılacak herhangi bir hatanın ölümcül olacağını vurguladı.

Pellegrini, maç öncesi basın toplantısında şunları söyledi: "Hücumları sonlandırma konusunda son derece yetenekli bir takım ve çok yaratıcı oyunculara sahipler. Bu tür maçlar genellikle çok fazla fırsat sunar, ancak defansif anlamda son derece uyanık ve odaklanmış olmamız gerekiyor; çünkü Barcelona maç boyunca yüksek yoğunlukta oynuyor ve hataya izin vermiyor."

Kazanma formülü: Açık vermeyen savunma, korkusuz hücum

Yüksek pres ve hızlı kontra atak konusunda uzman olan Barcelona'nın hücum makinesini nasıl durduracağı sorulduğunda Pellegrini, görevin zorluğunu kabul etti: "Hücumlarını arkadan mükemmel şekilde kuruyorlar, ayrıca kontra ataklarda da çok güçlüler."

Gelecek maçlar BET La Liga 12:30 BAR

Ancak takımının vazgeçmeyeceği kimliğinin altını çizerek şöyle konuştu: "Hücum eden bir takım olmaya çalışacağız ve maça kazanmak için çıkacağız. Lider karşısında puan alabilmek için defansif olarak eksiksiz, hatasız bir maç oynamamız ve eldeki fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor."

Ürkütücü rakamlar ve gerçekçi bir açıklama

Karşılaşma, iki takımın da parlak istatistikleriyle daha da kızışmış bir atmosferde oynanacak. Betis kendi sahasında henüz yenilgi görmedi; beş galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Barcelona ise durmak bilmeyen bir galibiyet serisiyle maça çıkıyor: sekizi La Liga'da, ikisi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere üst üste on galibiyet.

Buna rağmen Pellegrini, rakamların diline kapılmayı reddetti ve şöyle dedi: "Bütün maçları kazansak bile bu bize bir sonraki maçı kazanacağımızı garanti etmez; kaybetmek de ille kaybedeceğimiz anlamına gelmez. Her maçın kendine özgü bir hikâyesi vardır."

Ceballos, Antony ve La Cartuja Stadı

Şilili teknik direktör, Dani Ceballos'un durumuna da değindi ve son milli ara döneminin, yeterli bir hazırlık dönemi geçirmeden takıma katılan oyuncunun fiziksel hazırlığını yeniden kazanmasına büyük ölçüde yardımcı olduğunu belirtti. Pellegrini, üç cephede mücadele etmek için yük yönetimi planı çerçevesinde oyuncunun takımın ihtiyacına göre kademeli olarak daha fazla süre alacağını vurguladı.

Oğluyla birlikteyken evi soyulan Brezilyalı Antony hakkında ise Pellegrini, olayı "büyük bir çile" olarak nitelendirdi ve zararın yalnızca maddi boyutta kalmasından duyduğu rahatlığı dile getirdi.

Teknik açıdan ise Şilili teknik direktör, Antony'nin takımdaki rolünü övdü ve son vuruştaki sakinliğini hâlâ geliştirebileceğine işaret etti.

Pellegrini sözlerini, La Cartuja Stadı'nın zemini etrafındaki tartışmalara ilişkin değerlendirmesiyle noktaladı: "Stadın çimi genellikle mükemmel durumda olur. Hava hâlâ çok sıcak ve maçların art arda gelmesi, Osasuna ve Porto karşılaşmaları, yeterli toparlanma süresi tanımadı. Ancak zemin iyi durumda ve maçın sonucuna etki etmeyecek."



