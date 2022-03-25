El Clasico'da Real Madrid'i deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup eden ve gelecek sezon öncesi umutlanan Barcelona'da yeni sezona yönelik yeniden yapılanma çalışmaları sürüyor.

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe'te yer alan habere göre Katalan ekibi Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak istiyor.

PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen Mbappe'nin adı her ne kadar sıklıkla Real Madrid ile anılsa da devreye giren Barcelona'nın bu hamlesi gazete tarafından şaşırtıcı olarak nitelendirildi.

Real Madrid ile anlaştığı ve hatta sözleşme imzaladığı öne sürülen yıldız oyuncunun bu ilgiye vereceği cevap da şimdiden merak konusu oldu.

Barcelona ve Real Madrid ilk kez karşı karşıya gelmiyor

Habere göre kariyerine ilişkin kesin kararını henüz vermeyen Mbappe, Barcelona'ya kapıları şimdiden kapatmak istemiyor. PSG ile yeni sözleşme görüşmeleri şu an için tıkanmış gibi görünen yıldız oyuncunun Xavi ile bir görüşme gerçekleştirmesini isteyen Barcelona yönetimi ise Mbappe'yi ikna edebileceğine inanıyor.

Barcelona Başkanı Joan Laporta ile Real Madrid Başkanı Florentino Perez 2003 yazında da David Beckham transferinde karşı karşıya gelmiş, kazanan taraf Manchester United'ın efsane 7 numarasını transfer etmeyi başaran Real Madrid olmuştu.

Bu sezon PSG'nin en etkili oyuncusu olan Mbappe, 37 karşılaşmada 26 gol ve 14 asistle oynadı.

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