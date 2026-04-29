L’Équipe, PSG - Bayern maçındaki inanılmaz futbol gösterisinin ardından iki 9 puan verdi

Geçtiğimiz Salı akşamı her futbolsever için tam bir keyif şöleniydi. Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasındaki (5-4) muhteşem maç, doksan dakika boyunca heyecan vericiydi; Fransız basını da bu görüşü paylaşıyor.

L'Équipe, "Total futbol" manşetini attı. Önde gelen spor gazetesi, "Avrupa'nın en iyi iki takımının" Parc des Princes'te karşılaştığını ve bu unutulmaz maçın "benzeri görülmemiş bir yoğunluk ve teknik kaliteye sahip olağanüstü bir mücadeleye dönüştüğünü" yazdı.

Futbol şovu "etkileyici, muhteşem ve nefes kesici" idi ve elbette bir dizi başrol oyuncusu vardı. Sert eleştirileriyle tanınan L'Équipe, oyuncu raporlarında iki dokuzluk not verdi.

Paris Saint-Germain tarafında Khvicha Kvaratskhelia, ikinci en yüksek puanı aldı. Fransız dergisi, "Her zamanki gibi Şampiyonlar Ligi'nde bu maç da kararlılık ve azimle doluydu" diye yazıyor.

"Mücadelelerde hırslıydı, Dayot Upamecano ile şiddetli bir mücadele verdi ve Josip Stanisic tarafından sık sık sırtı kaleye dönük oynamaya zorlandı. Ancak bu, PSG'yi eşit duruma getirmesini engellemedi, ardından ikinci golünü de attı."

Bayern'den bir oyuncu da 9 puanlık bir not aldı: Luís Diaz. L'Équipe, "Yoğun hücumlarıyla sol kanatta sürekli bir tehdit oluşturdu ve sık sık içe doğru kesintiler yaptı" diyor.

"Marquinhos'a sarı kart gösterilmesine neden oldu, bir penaltı kazandı, Michael Olise'ye asist yaptı ve muhteşem bir gol attı," diye özetliyor gazete. L'Équipe'e göre, diğer golcü oyuncular Olise ve Ousmane Dembélé 8 puan hak ediyor.