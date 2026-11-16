L'Equipe: Milan, Maignan için rahat bir nefes aldı; test sonuçları olumlu, Frosinone maçında ilk 11'e yakın

Fransız kalecinin durumuyla ilgili iyi haber: Yaşadığı sorun ciddi görünmüyor.

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Milan, kalecisi ve kaptanı Mike Maignan'ın sağlık durumuyla ilgili rahat bir nefes aldı. Dün akşam Fransa ile Türkiye arasındaki maçta adale kasındaki ağrı nedeniyle devre arasında oyundan alınan Milan kalecisi, bu sabah rutin sağlık kontrollerinden ve MR tetkikinden geçirildi. MR sonucunun olumlu çıktığını duyuran kaynak Equipe.

FROSINONE MAÇINDA DÖNEBİLİR - Haberler oldukça olumlu: Maignan'ın yakında Milan için oynayabilecek duruma gelmesi bekleniyor. Hatta muhtemelen pazar günü saat 18.00'de ilk 11'de sahaya çıkabilecek. San Siro'daki lig maçında rakip, Massimiliano Alvini'nin yönettiği Frosinone olacak.

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TEST SONUÇLARI OLUMLU - Yapılan ilk tetkikler ciddi bir sorun ortaya koymadı: Maignan, 35. dakikadaki kurtarışının ardından ağrı hissetmiş ve Fransa milli takımının sağlık ekibiyle görüşerek ikinci yarıda kendini zorlamamayı, yerini Guillaume Restes'e bırakmayı tercih etmişti. Milan'ın önümüzdeki 48 saat boyunca dinlendireceği Maignan'ın hafta ortasında normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor.