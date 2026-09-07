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Lionel Messi Cristiano Ronaldo Barcelona Real MadridGetty/GOAL

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L'Equipe'in seçimleri: Messi, Şampiyonlar Ligi'nin tarihi kadrosuna liderlik ediyor, Cristiano ise kadro dışı

Real Madrid - Inter
Real Madrid
Inter
Şampiyonlar Ligi
Barcelona - Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Bayern Münih - Bodoe/Glimt
Bayern Münih
Bodoe/Glimt
Liverpool - Atletico Madrid
Liverpool
Atletico Madrid
Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava
Paris Saint-Germain
Slovan Bratislava
L. Messi
C. Ronaldo
Al Nassr FC
AC Milan
İspanya
İtalya
Hollanda
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Norveç
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Slovakya
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Portekiz
Suudi Arabistan

Di Stefano santrfor mevkiinde oynuyor

Fransız gazeteci Vincent Duluc, "L'Équipe" gazetesinin en önde gelen yazarlarından biri olarak, Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi karmasını seçti. Bu karmada, turnuvanın tarihi gol kralı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya yer verilmezken, hiçbir Fransız oyuncu da yer almadı.

Duluc'un karması, 1955 yılında Avrupa Kupası'nın başlamasından bugünkü modern Şampiyonlar Ligi dönemine kadar 7 asrı aşan bir süre boyunca turnuvanın en önemli efsanelerinden bir grubu bir araya getirdi. Karmayı oluştururken, 1992 öncesi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası dönemi ile turnuvanın sistemi değiştikten sonraki modern çağı arasında bir denge sağlanmaya çalışıldı.

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Duluc'un seçimleri şu şekilde oldu:

Kaleci: Ray Clemence "Liverpool"

Sağ bek: Dani Carvajal "Real Madrid"

Stoper: Franz Beckenbauer "Bayern Münih"

Stoper: Franco Baresi "Milan"

Sol bek: Paolo Maldini "Milan"

Orta saha: Luka Modric "Real Madrid"

Orta saha: Andrés Iniesta "Barcelona"

Sol kanat: Lionel Messi "Barcelona"

Oyun kurucu: Johan Cruyff "Ajax"

Sağ kanat: George Best "Manchester United"

Forvet: Alfredo Di Stéfano "Real Madrid"

Köklü kıta turnuvası, yarın salı günü başlayacak. Bu gün, Santiago Bernabéu Stadı'nda Real Madrid ile Inter Milan arasındaki ağır sıklet bir maça sahne olacak. Ayrıca Porto, Manchester City ile; Borussia Dortmund ise Villarreal ile karşılaşacak.

Paris Saint-Germain, finalde sırasıyla Inter Milan ve Arsenal'i mağlup ederek son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elinde bulunduruyor.

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