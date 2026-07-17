Bayern Münih Yönetim Kurulu, bugün Cuma günü, devam eden yaz transfer döneminde Bavyeralı kanat oyuncusu Michael Olise’nin geleceğini görüşmek üzere toplandı.

Fransız "L'Équipe" gazetesi bugün, Olesi'nin 2026 Dünya Kupası sırasında takım arkadaşlarına Real Madrid'e transfer olmak istediğini bildirdiğini kesin olarak doğruladı.

"Sky Sport Almanya" ağının ünlü gazetecisi Florian Plettenberg, "Bayern Münih, (L'Équipe) gazetesinin yayınladığı özel habere hâlâ sakin bir şekilde yaklaşıyor" diye yazdı.

Ve şöyle ekledi: “Kulüp yönetimi bugün tutumunu yeniden tartıştı ve Uli Hoeneß dahil tüm karar vericilerden tam onay aldı. Tutum şu ki, Michael Oliisi satılık değil ve kulüp, hiçbir tarafın ona baskı uygulayabileceği bir durumda olmadığını düşünüyor.”

Şöyle devam etti: “Bayern Münih, Real Madrid’in gelecekte Oulissi için bir seçenek haline gelebileceğinin tamamen farkında; bu bir sır değil. Ancak şu anda kulüp, oyuncuya %100 güvenmeyi planlıyor. Fransız yıldızın sözleşmesi 2029 yılına kadar uzanıyor ve ayrılmasına izin verecek herhangi bir madde içermiyor.”



Şöyle devam etti: “Bu aşamada tüm kapılar hala kapalı. Bayern Münih, Oulisi’nin sözleşmesini uzatmak istiyor ve onu kulübün en yüksek maaşlı üç oyuncusu arasına sokmaya hazırlanıyor.”

Ve ekledi: "Bayern Münih, Oulisi’nin geleceği konusunda hâlâ iki ana faktöre güveniyor: Birincisi, Florentino Pérez’in açıklaması ve Real Madrid’in resmi bildirisi. Pérez, Bayern Münih yönetimine şahsen, Real Madrid’in bu yaz Oulisi’yi transfer etmeyi hedeflemediğini ve şu anda onu kadrosuna katmak için herhangi bir teklifte bulunma niyetinde olmadığını teyit etti.”

Ve şöyle devam etti: “Bayern, iki kulüp arasındaki olağanüstü ilişkiye dayanarak Pérez’in güvencesine %100 güveniyor.”

Şöyle devam etti: “İkincisi... Bayern Münih’in Dünya Kupası sırasında Oulissi ve temsilcisinden doğrudan aldığı mesajlarda, her iki taraf da ayrılma niyetinde olmadıklarını ve kulüpte kalmak istediklerini teyit etmişti.”

Son olarak şunları ekledi: “Bugüne kadar ne Olic ne de temsilcisi, Bayern Münih yönetimine mevcut yaz transfer döneminde kulüpten ayrılma niyetinde olduklarını bildirmedi.”