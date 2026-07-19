Dünya Kupası’nda Fransa ile İngiltere arasında oynanan maçın dramatik ilk yarısı, Fransız medyasında da izlerini bıraktı. L’Équipe, her zamanki gibi notlar veriyor ve bu konuda hiç de çekingen davranmıyor.

Özellikle Manchester City’de genellikle bir dünya yıldızı olan Rayan Cherki, spor gazetesi tarafından adeta yerden yere vuruldu. O da diğer dört takım arkadaşı gibi performansından dolayı 2 notu aldı.

“Acaba hazırlık döneminden sonra hiyerarşiyi altüst etmeyi mi planlıyordu? Eski Lyon oyuncusu ilk on dakikayı fena sayılmayacak bir şekilde geçirdi, ancak sonrasında yaşananlar adeta bir kabus gibiydi: yanlış kararlar, yavaş paslar, verimsiz savunma performansı.”

Üstelik L’Équipe, Cherki’nin bu Dünya Kupası’ndaki ‘can sıkıcı’ tavrını hiç anlamıyor. İlk su molası sırasında, bu top sihirbazı yine Deschamps ile kavga etti. Gazete alaycı bir şekilde, “Devre arasında Deschamps ile kavga etmek iyi bir fikirdi” diye yazıyor.

Bu arada, 2 puan alan tek oyuncu Cherki değil. Désiré Doué, Theo Hernández, Ibrahima Konaté ve Malo Gusto da aynı notu aldı. Bu grup içinde ikinci yarıya Deschamps tarafından sahada kalmasına izin verilen tek isim Gusto’ydu. L’Équipe muhabiri Hugo Guillemet de Fransızların ilk yarısı hakkında tek bir iyi söz bile söylemiyor.

“Bu maç tamamen saçmaydı. Hiçbir şey planlanmış gibi görünmüyordu ve herkes kendi kafasına göre oynuyordu. Sanki tamamen bitkin düşmüş ve artık hiçbir şeyi umursamayan oyuncuların yer aldığı bir beşerli maç gibiydi. En çok da duşa girmek için can atıyorlardı,” diye haykırıyor.

“Hiç gururları kalmamış mıydı? Bu bir Dünya Kupası! Maçın sonunda herkes gülüyor, ama altı gol yiyorsunuz. İki güçlü takımla karşılaştılar ve her ikisinde de büyük bir fiyasko yaşadılar,” diye sonlandırıyor Guillemet.