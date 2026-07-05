"L'Équipe", Fransa maçı öncesinde Fas'ın performansını analiz ediyor: Bu durumda "yırtıcı bir canavar"a dönüşüyor

Derinlemesine bir taktik analizde, köklü Fransız gazetesi "L'Équipe", ülkesinin milli takımını, önümüzdeki Perşembe günü Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaşacağı rakibi Fas'ın olağanüstü tehlikesi konusunda uyardı ve Atlas Aslanları'nın "geniş açık alanları ve hızlı, güçlü pasları her şeyden çok sevdiğini" vurguladı.

"Fas, Dünya Kupası'nda Fransa'nın gelecekteki rakibi, futbolu seviyor, ancak geniş açık alanları daha çok seviyor" başlığı altında gazete, Fas milli takımının dün Cumartesi günü son 16 turunda Kanada'yı 3-0 mağlup ettiği maçtaki performansını ayrıntılı bir şekilde inceledi ve takımın futbol anlayışının doğasını ortaya koydu.

"L'Équipe", Fas'ın ilk yarıdaki zorlanmasına dikkat çekti; takım, top hakimiyetini %66,5 oranında elinde tutmasına rağmen oyunun yaklaşık %50'si kendi savunma üçgeninde geçti, ve sadece bir kez, 0,02 tehlikelilik derecesinde kaleye şut attı. Gazete, iç bölgeleri kapatarak Faslıları kanatlara hapseden Kanada teknik direktörü Jesse Marsh’ın taktiksel zekasını övdü.

Ancak devre arasında yapılan değişikliklerin ardından, ikinci yarıda gerçek Fas geri döndü; uzun paslar atabilen ve hücum oyuncuları arasında yakınlık kurabilen bir oyun sergiledi. Gazete, Ezzedine Ounahi’yi “özgür oynayan ve geniş alanlarda nasıl tehlike yaratacağını bilen” bir oyuncu olarak tanımladı.

"L'Équipe", Les Bleus için endişe verici rakamlar ortaya koydu: Fas (tıpkı Fransa gibi) Dünya Kupası'nda kontrataklardan en fazla golü atan takım oldu (3 gol) ve hızlı hücumlarda en fazla tehlike yaratan takımlar arasında yer aldı (maç başına 0,33 xG).

Gazete, Fas’ın Kanada maçında sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Bayern Münih oyuncusu İsmail Sebari’yi kaybedebileceğine dikkat çekerek alaycı bir şekilde, “Faslılar bundan şikayet etmeyecek” yorumunda bulundu; zira Didier Deschamps’ın takımı, Senegal karşısında 3-1 galip gelmesine rağmen hızlı savunma dönüşleri karşısında “sarsılmıştı”.

“L’Équipe”, karşılaşmayı “oyunun açılmasını seven” iki takım arasında “merak uyandıran” bir mücadele olarak nitelendirirken, Fransa’yı kontratağa dikkat etmesi ve Fas’ın hızlı hücumlarını kontrol altına alması gerektiği konusunda uyardı.

Gazete, temel bir dersle sonuca vardı: “Fas’ı toptan mahrum bırakmaya çalışmak, genellikle onların en sevdiği senaryoya kapı açmak anlamına gelir.” Böylece kendi milli takımını zor bir denklemle karşı karşıya bıraktı: Ya Fas’a top hakimiyeti vermek, ya da ona baskı uygulayarak sevdiği ve içinde bir yırtıcı canavara dönüştüğü boşlukları açmak.