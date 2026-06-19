L’Équipe, De Telegraaf’ın haberini yalanladı: Ajax, Henrique için muhtemelen milyonlarca daha fazla ödeyecek

Cuma sabahı De Telegraaf’tan Mike Verweij, Ajax ve AS Monaco’nun Caio Henrique için 9 milyon avroluk bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya vardığını bildirmişti, ancak L’Équipe şimdi bu tutarın önemli ölçüde daha yüksek olduğunu aktarıyor.

Perşembe akşamı Foot Mercato, Ajax’ın Brezilyalı sol bek oyuncusuyla ilgilendiğini ve oyuncunun da Amsterdam’a gelmeyi çok istediğini bildirmişti. Yarım gün sonra Jordi Cruijff, Monaco ile bir anlaşmaya vardı. Verweij’e göre transfer bedeli 9 milyon avro.

Ancak Fransız gazete, Brezilyalı milli oyuncunun transferiyle ilgili farklı bilgilere sahip. L’Équipe’e göre söz konusu tutar 9 milyon avro değil, bonuslar hariç 10 milyon avro.

Buna ek olarak, Monaco’nun üç milyon euro tutarında bonus alacağı belirtiliyor. Ayrıca Fransız kulübünün, kanat bek için yüzde 25’lik bir yeniden satış payı şartı koyduğu da söyleniyor. Böylece L’Équipe’e göre olası transfer ücreti, De Telegraaf’ın sabah erken saatlerde bildirdiği tutardan önemli ölçüde daha yüksek oluyor.

Ajax’ın şimdi oyuncu ile anlaşmaya varması gerekiyor. 2029 veya 2030 ortasına kadar sürecek bir sözleşme üzerinde görüşmeler yapılıyor.

Henrique ise Amsterdam’a gitmeyi çok istiyor. Ajax’ta milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin dikkatini yeniden üzerine çekebileceğini düşünüyor. Daha önce Brezilya milli takımında beş kez forma giymişti.

Sol bek, 2020 yazında Atlético Madrid’den transfer olmuş ve o zamandan beri Stade Louis II’de vazgeçilmez bir isim haline gelmişti. Toplamda Monaco formasıyla 211 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 3 gol attı ve 41 asist yaptı.