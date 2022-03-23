Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 3-1 yenilerek elenen PSG'deki kaos devam ederken, yıldız oyuncu Kylian Mbappe'nin Fransa Milli Takımı kampında verdiği görüntü dikkat çekti.

Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba ile verdiği görüntüde oldukça bıkkın bir görüntü sergileyen Mbappe'nin bu hali transfer söylentilerinin de artmasına neden oldu.

Mbappe gibi yaz transfer döneminde serbest kalacak olan ve adı PSG ile anılan Pogba'nın PSG'de işlerin nasıl gittiği yönündeki bir soruya kameralar açık olmasına rağmen, "Biraz bıktım" yanıtını veren Mbappe takımındaki durumu gözler önüne serdi.

RMC Sport'ta yer alan habere göre de PSG soyunma odası şu anda Güney Amerikalı oyuncular ve Fransız oyuncular olarak ikiye bölünmüş duruma geldi.

PSG'nin en skoreri

Real Madrid karşısında oynanan her iki karşılaşmada da gol bulan yıldız oyuncu taraftarların Lionel Messi ve Neymar'a gösterdiği tepkiden sıyrılırken, takımından gelen sözleşme teklifine ise olumlu cevap vermedi.

Bu sezon forma giydiği 37 karşılaşmada 26 gol ve 14 asistle oynayan Mbappe takımının en skorer oyuncusu konumunda yer alıyor.

2017'de 135 milyon euro karşılığında transfer olduğu PSG'de kez Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Mbappe, buna rağmen Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başaramamıştı.

Thomas Tuchel yönetiminde bu kupada final oynayan 23 yaşındaki oyuncu buna rağmen takımının kupayı Bayern Münih'e teslim etmesinin önüne geçememişti.

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