Kylian Mbappe’nin sosyal medya hesabı çalındı!

Paris Saint-Germain’in 20 yaşındaki yıldız futbolcusu Kylian Mbappe’nin Twitter hesabı, üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildi.

ekiplerinden ’in Fransız golcüsü Kylian Mbappe’nin Twitter hesabı, öğleden sonra saat 14:00 sularında çalındı.

Yıldız oyuncunun 2.6 milyon takipçili hesabını ele geçiren şahıs veya şahıslar, insanları kripto para alımına davet eden paylaşımlarda bulundu.

Bunun yanı sıra, takipçilerini başka bir Twitter hesabını takip etmeye davet etti.

Bu paylaşımlar, aradan kısa bir süre geçtikten sonra silindi.