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Ligue 1

Kylian Mbappe’nin sosyal medya hesabı çalındı!

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(C)Getty Images
Paris Saint-Germain’in 20 yaşındaki yıldız futbolcusu Kylian Mbappe’nin Twitter hesabı, üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain’in Fransız golcüsü Kylian Mbappe’nin Twitter hesabı, öğleden sonra saat 14:00 sularında çalındı.

Yıldız oyuncunun 2.6 milyon takipçili hesabını ele geçiren şahıs veya şahıslar, insanları kripto para alımına davet eden paylaşımlarda bulundu.

Futbolu bırakacak yaşta olsalar da takımlarını sırtlıyorlar

Bunun yanı sıra, takipçilerini başka bir Twitter hesabını takip etmeye davet etti.

Mbappe Twitter

Bu paylaşımlar, aradan kısa bir süre geçtikten sonra silindi.

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