Kylian Mbappe'den sakatlık haberi

EURO 2020 elemelerinde Türkiye'nin rakiplerinden biri olan Fransa'da yıldız futbolcu Kylian Mbappe, hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

EURO 2020 elemelerinde A Milli Futbol Takımı ile H Grubu'nda mücadele eden , ile hazırlık karşılaşmasına çıktı.

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Fransa'nın 2-0 üstünlüğü ile biten ilk yarının son anlarına doğru sol ayak bileğinden sakatlanan Mbappe, sekerek soyunma odasına gitti. Fransa Teknik Direktörü Deschamps'ın, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin, "Mbappe'yi risk almamak için ikinci yarıda oynatmadık. Durumuna bakacağız." açıklamasında bulunduğu belirtildi.

Yıldız futbolcunun 8 Haziran'da A Milli Takımımızla oynanacak maça yetişip yetişmeyeceği henüz belli değil.