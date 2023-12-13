Kylian Mbappe’yi santrforda oynatan PSG Teknik Direktörü Luis Enrique’nin bu yaz yaptığı santrfor transferi harcamaları sorgulanıyor

Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir dönemden geçen PSG'de transfer harcamaları ve Luis Enrique'nin tercihleri sorgulanıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde adını son 16 turuna yazdırıp yazdıramayacağı son maça kalan PSG’de teknik direktör Luis Enrique’ye eleştiriler başladı. 28 Kasım’da oynanan Newcastle maçının bitiminden itibaren Kylian Mbappe’yi sol önden, santrfor pozisyonuna çeken dünyaca ünlü İspanyol teknik direktörün bu tercihi yapılan transferler üzerinden eleştirildi.

Bir dönem Beşiktaş ve PSG formaları da giyen eski Fransız futbolcu Edouard Cisse, Fransız basınından L'Equipe'e verdiği demeçte Luis Enrique’nin Mbappe’yi en uçta oynatmasının yapılan transferleri taca çıkardığını söyledi. PSG’nin Randal Kolo Muani ve Gonçalo Ramos transferleri için 170 milyon euro ödediğini hatırlatan Cisse, Mbappe’nin solda oynaması gerektiğini belirtti.

Cisse ne söyledi?

PSG’nin transfer politikasını eleştiren ve Enrique’nin tercihlerini sorgulayan Cisse, “Dembele’nin gelişinden bu yana PSG’nin oyunu daha çok sağ kanat odaklı olsa da Mbappe solda daha etkili. Mbappe’yi merkezde santrfor olarak kullanacaksanız Ramos ve Kolo Muani gibi iki santrfor için 170 milyon euro harcamanın ne anlamı var?” ifadelerini kullandı.

PSG ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Mbappe, bu sezon takımının yaz kampı sırasında kadro dışı bırakılmıştı. Kadroya dönmesinin ardından bir kez daha takımının vazgeçilmez ismi olan Mbappe, bu sezon şans bulduğu 19 karşılaşmaya 18 gol sığdırmayı başardı.