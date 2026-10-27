France Football dergisinin genel yayın yönetmeni Vincent Garcia'nın pazartesi akşamı düzenlenen ödül töreni sırasında açıkladığına göre, Bayern Münih'in forveti ile Real Madrid'in hücum oyuncusunu yalnızca birkaç oy ayırmış gibi görünüyor.

Garcia, "Bu yıl ödül için birden fazla ciddi aday vardı. En yakın iki rakip, zirvedeki iki isim Harry Kane ve Kylian Mbappe'ydi. Aralarındaki yarış çok küçük bir farkla sonuçlandı" dedi.

Sonunda puan farkı, 2024'te kaydedilen ve bugüne kadarki en yakın sonuç olan farktan bile daha azdı. O dönemde ManCity'nin orta saha oyuncusu Rodri, Real Madridli Vinicius Junior'ı yalnızca 41 puan farkla geride bırakmıştı. Garcia, "Bu yıl birincilik mücadelesinde Kane ile Mbappe arasındaki fark inanılmaz derecede azdı" diye konuştu.

Bir ara 2018 dünya şampiyonu Fransız oyuncu zafere daha yakın görünüyordu. Ancak Kane son düzlükte onu yeniden geçti. Garcia, "Oylamanın yapıldığı ay boyunca sonuçları anlık olarak takip ettim. Kylian uzun süre öndeydi ama Harry Kane yeniden yarışa ortak oldu. Sonunda sonucu çok, çok küçük bir puan farkı belirledi" diyerek sürece ilişkin başka ayrıntılar da paylaştı.

FranceFootball dergisinin genel yayın yönetmeni, kendisinin hangi oyuncuya oy verdiğini açıklamak istemedi: "Bunu yayımlandığında öğrenmeniz daha iyi olur. Çünkü jüri üyelerinden dergi çıkmadan önce oylarını açıklamamalarını istiyorum; bu yüzden ben de açıklamayacağım. Kazanmayan birine oy verdim ve onun da ödülü hak ettiğini düşünüyorum."

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Ballon d'Or: Kylia Mbappe ve Lamine Yamal kendi şanslarını mı baltaladı?

Ödülü kazanma şansı konusunda hep ketum davranan Kane'in aksine Mbappe, tıpkı sonunda üçüncü sırayı alan Lamine Yamal gibi, son haftalarda kamuoyu önünde kendini övmesiyle sık sık dikkat çekmişti.

Bunun oylama sonucunu Mbappe açısından olumsuz etkileyip etkilemediğini söylemek zor. Yine de Ballon d'Or'un eski yöneticisi Pascal Ferre, kısa süre önce bu şekilde açıkça kendini öne çıkarmayı ciddi bir hata olarak gördüğünü söylemişti.

Ferre, Fransız gazetesi Le Parisien'e yaptığı açıklamada, "Oy verenler saf değil. Bir oyuncuyu değerlendirmek için gerekli deneyime de muhakeme gücüne de sahipler. Onun en iyisi olduğunu on ya da on beş kez duymalarına gerek yok" dedi.

Ferre, ödül töreninin organizasyonunda görev almasının yanı sıra, Ballon d'Or'u veren Fransız futbol dergisi France Football'un da bir dönem genel yayın yönetmenliğini yapmıştı.