"Seçmenler saf değil. Bir oyuncuyu değerlendirmek ve onun hakkında hüküm vermek için gereken hem deneyime hem de muhakeme gücüne sahipler; onun en iyisi olduğunu on ya da on beş kez duymalarına gerek yok", dedi Pascal Ferre, Fransız gazetesi Le Parisien'e.

Eski Ballon d'Or yöneticisi burada, isimlerini vermeden Mbappe (Real Madrid) ve Lamine Yamal'a (FC Barcelona) gönderme yaptı. İki süperstar, son haftalarda tartışmalı öz övgülerle kendilerini sık sık ön plana çıkardı. Ferre'ye göre bu bir hata: "Ballon d’Or'un iletişim düzeyinde kaybedilebileceğini söylediğimde, bununla bir oyuncunun rahatsız edici bir şekilde spot ışıkları altında olmasını ve seçmenlere sanki bir karara zorlanıyorlarmış izlenimi vermesini kastediyorum. Bazı insanların sahnelediği bu tür bir heyecan, bir noktadan sonra seçmenleri rahatsız edebilir. Çünkü o noktada manipülasyon oldukça açık hale gelir."

Ferre, ödül organizasyonundaki görevinin yanı sıra bir dönem Ballon d'Or'u veren Fransız futbol dergisi France Football'un da genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2024'ten bu yana dünyanın en iyi futbolcusuna verilen ödül UEFA tarafından ortaklaşa organize ediliyor. Oy kullanma hakkı seçilmiş spor gazetecilerine ait; erkeklerde FIFA dünya sıralamasının ilk 100'ündeki her ülkeden bir gazeteci oy kullanabiliyor. Oylamada seçilen gazetecilere, geride kalan sezondaki oyuncu performanslarını şu üç kritere göre değerlendirmeleri konusunda sıkı talimat veriliyor: bireysel performans, takım başarıları ve fair play.

Ballon d'Or: Harry Kane ne dedi?

Mbappe ve Lamine Yamal'la kıyaslandığında çok daha temkinli bir profil çizen isimlerden biri de favoriler arasında gösterilen Harry Kane; FC Bayern ve İngiltere Milli Takımı formasıyla toplam 73 resmi maç golü atan yıldız, kısa süre önce geride kalan sezonun en golcü oyuncusu olarak Altın Ayakkabı ile ödüllendirilmişti.

Lamine Yamal'a göre ise goller abartılmamalı. "Dünyanın en iyi oyuncusu, bir maçı anlatıcı olarak takip ettiğinizde size keyif veren oyuncudur; onu görürsünüz ve 'Bu, diğer herkesden açıkça farklı bir oyuncu' diye düşünürsünüz", dedi İspanyol dünya ve Avrupa şampiyonu, muhtemelen Kane'e gönderme yaparak. Ballon d'Or ancak yeniden "en çok gol atan ya da en çok şampiyonluk kazanan kişiye değil, en iyi futbolcuya" verildiğinde "gerçek değerini yeniden kazanmış" olacak.

Ona göre bu ödülü Mbappe'den daha fazla hak ediyor, çünkü Mbappe, Real Madrid ve Fransa ile kupasız geçen bir sezona rağmen kendisini favori rolünde görüyor. "Zarfın içinden kazanan olarak bir takım çıkarmayacaklar, bir oyuncu çıkaracaklar" dedi ve ekledi: "Bireysel olarak parlamak ve spektaküler anlar yaratmak - böyle bir ödülde insanların özellikle dikkatini çeken şey budur."

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Ballon d'Or: Hangi oyuncular favoriler arasında yer alıyor?

27 yaşındaki oyuncu, Eflatun-Beyazlılar adına 44 resmi maçta 42 gol attı ve Dünya Kupası'nda turnuvadaki 10 golüyle Dünya Kupası tarihinin tek başına en golcü oyuncusu oldu (22 gol). Buna karşılık Lamine Yamal, 45 maçta 42 gole katkı yaptı (24 gol, 18 asist). Ayrıca Barca ile LaLiga şampiyonluğunu da kazandı.

Kane, Lamine Yamal ve Mbappe'nin yanı sıra, Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'nin Ballon d'Or'un son sahibi Ousmane Dembele'si ile Rodri de favoriler arasında yer alıyor. Son olarak adı geçen oyuncu, daha önce Dünya Kupası'nda en iyi oyuncu ödülünü almış, ardından Manchester City'den FC Barcelona'ya transfer olmuştu.