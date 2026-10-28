Kylian Mbappe, eski Çin lideri Mao Zedong hakkında yaptığı tartışmalı şakanın büyük bir diplomatik ve ticari tepkiye yol açmasının ardından resmî olarak özür diledi. Real Madridli forvetin düşüncesizce sözleri sonrası kazançlı sponsorluk anlaşmaları feshedilirken La Liga, bölgedeki yayınlarının tamamen durdurulması riskiyle karşı karşıya kaldı.

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Sosyal medya paylaşımı ticari tepkiye yol açtı

Real Madrid'in yıldızı Mbappe, internette yayılan bir görsele verdiği tepkinin ardından diplomatik bir krizin merkezinde kaldı. Dolaşıma giren bir videoda forvetin, kendi yüzünün Çin Komünist Partisi'nin eski lideri Mao Zedong'un yüzüne yerleştirildiği montajlı bir görselle alay ettiği görüldü. Fotoğrafa gülerek tepki veren Fransız oyuncu, tarihî kişiden “Çinli bir diktatör” diye söz etti.

Olayın ciddi ticari sonuçları oldu. Devlet yayıncısı China Media Group, La Liga maçlarının televizyondaki tüm yayınlarını derhal durdurdu ve Fransa kaptanının yer aldığı reklamları yayından kaldırdı. Yayın kuruluşu, bu ani kararın başlıca gerekçesi olarak “ciddi ölçüde olumsuz davranışı” gösterdi.

Ayrıca büyük Çin şirketleri de oyuncuyla bağlarını hızla kopardı. İçecek üreticisi Dongpeng ve süt ürünleri devi Mengniu, davranışı ulusal duygulara hakaret olarak nitelendirerek kazançlı sponsorluk anlaşmalarını derhal feshetti.

Mbappe ve La Liga'dan resmî özür

Büyüyen kriz karşısında Mbappe, hatasının ciddiyetini kabul ettiği kapsamlı bir özür açıklaması yayımladı. “Yakın zamanda verdiğim bir röportajda kendi görselime tepki gösterdim. Sözlerim düşüncesizceydi ve şimdi bunun Çin'de ve dünyanın dört bir yanındaki Çinli topluluklarda birçok kişiyi incittiğini anlıyorum,” dedi forvet salı günü. “Sözlerimle üzdüğüm herkesten özür diliyorum. Niyetim kesinlikle bu değildi. Çin halkına ve tarihine derin saygı duyuyorum. İçtenlikle özür dilerim.”

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La Liga Başkanı Javier Tebas da İspanyol futbolunun bölgedeki yayın çıkarlarını korumak için hızla bir özür açıklaması yaptı. Tebas, yaptığı açıklamada “LaLiga olarak, Kylian Mbappe'nin Çin'de rahatsızlığa ve kırgınlığa yol açan sözlerinden derin üzüntü duyuyoruz,” dedi. “Yol açılan zararın farkındayız ve LaLiga adına Çin halkına içten özürlerimizi iletmek istiyorum. Uzun yıllardır Çin, Çinli yetkililer, spor kurumları, görsel-işitsel yayın kuruluşları ve İspanyol futbolunun milyonlarca taraftarıyla saygı, güven ve iş birliğine dayalı bir ilişki kurduk.”

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Tebas, ligi oyuncunun sözlerinden kesin bir dille ayrı tutarak şunları ekledi: “Bir kişinin davranışının bu ilişkiye gölge düşürmesine ya da profesyonel müsabakalarımızdaki 20'den fazla kulübe ve milyonlarca Çinli taraftara zarar vermesine izin veremeyiz. Bu durumun üstesinden gelmek için elimizden gelen önlemleri alıyor, Çin'deki ortaklarımız ve muhataplarımızla doğrudan çalışıyoruz. Çin'e, halkına ve kurumlarına bağlılığımız sarsılmaz. Bunca yıl içinde kurulan bir ilişki tek bir olayla zedelenemez.”

Kültürel tabu ve şirketlerin sıfır tolerans politikası

Bu sert tepkinin temelinde, ülkenin kurucu lideriyle alay etmenin katı bir toplumsal tabu olduğu Çin'deki kültürel hassasiyetler yatıyor. Olaydan önce Mbappe'nin sosyal medyada milyonlarca Çinli takipçisi vardı ve kendisine sevgiyle, “Kaplumbağa” anlamına gelen “Guigui” lakabı takılmıştı.

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Ancak şirket ortaklarının devletin tutumuyla aynı çizgiye gelmesiyle bu büyük popülerlik bir gecede yok oldu. Mengniu ve Dongpeng, konuyla ilgili net açıklamalar yayımlayarak Çin halkının duygularını inciten her türlü eylem ve davranışa karşı “sıfır tolerans politikası” uyguladıklarını bildirdi.

Tepkiler diplomatik düzeye de taşındı ve Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü konuya ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı. Sözcü, ülkeyi rencide eden her türlü davranışın “doğal olarak Çin toplumunun tüm kesimlerinin ortak tepkisiyle karşılaşacağı” uyarısında bulundu.

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Zedelenen uluslararası ilişkiyi onarmak

La Liga yetkilileri şimdi en kazançlı uluslararası pazarlarından birinde yayın haklarını yeniden tesis etmek için yoğun bir çaba göstermek zorunda. Başkan Tebas'ın, mevcut yayın durdurma kararını sona erdirmek ve İspanya'nın en üst ligindeki kulüplerin mali kayıp yaşamasını önlemek için Çin devlet medyasıyla aktif müzakerelere öncülük etmesi gerekecek.

Mbappe ise küresel imajını onarmaya odaklanmak zorunda. Forvet, daha önce bir röportajda kendisini diktatör olarak gösteren internet görsellerinin “siyasi ve insani farkındalık eksikliğini” ortaya koyduğunu söylemişti. Şimdi ise Real Madrid yurt içindeki ve Avrupa'daki mücadelesini sürdürürken sahadaki performansıyla konuşması gerekecek.