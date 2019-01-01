Kylian Mbappe ve Edinson Cavani sakatlandı
Paris St. Germain’da sakatlık şoku yaşanıyor. Transfer görüşmeleri gerekçesiyle Neymar’ı geçici olarak kadro dışı bırakan Fransız ekibi, Toulouse maçını 4-0 kazandı ancak iki yıldızını kaybetti.
Maçta sakatlanan Edinson Cavani 14. dakikada, Kylian Mbappe ise 66. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Mbappe'nin sahalardan 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor. Cavani'nin durumu hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.
Neymar kadroya dönebilir
Paris St. Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Neymar hakkında da konuştu.
Tuchel, “Bu konunun artık kapanması gerekiyor. Leonardo da (Sportif Direktör) bunu biliyor ancak bu yalnızca onun elinde olan bir şey değil. Ortada hâlâ bir belirsizlik var. Bu belirsizlik giderilince Neymar oynayabilir” dedi.
Öte yandan Fransız basınına göre Mbappe ve Cavani’nin sakatlıkları Neymar’daki karar sürecini hızlandırabilir. İddiaya göre Tuchel, Metz maçında Neymar’a görev vermek istiyor.