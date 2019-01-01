Kylian Mbappe ve Edinson Cavani sakatlandı

Paris St. Germain’ın yıldız isimleri Kylian Mbappe ve Edinson Cavani Toulouse maçında sakatlandı.

Paris St. Germain’da sakatlık şoku yaşanıyor. Transfer görüşmeleri gerekçesiyle Neymar’ı geçici olarak kadro dışı bırakan Fransız ekibi, maçını 4-0 kazandı ancak iki yıldızını kaybetti.

Maçta sakatlanan Edinson Cavani 14. dakikada, Kylian Mbappe ise 66. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Mbappe'nin sahalardan 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor. Cavani'nin durumu hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.

Neymar kadroya dönebilir

Paris St. Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Neymar hakkında da konuştu.

Haberin devamı aşağıda

Tuchel, “Bu konunun artık kapanması gerekiyor. Leonardo da (Sportif Direktör) bunu biliyor ancak bu yalnızca onun elinde olan bir şey değil. Ortada hâlâ bir belirsizlik var. Bu belirsizlik giderilince Neymar oynayabilir” dedi.

Öte yandan Fransız basınına göre Mbappe ve Cavani’nin sakatlıkları Neymar’daki karar sürecini hızlandırabilir. İddiaya göre Tuchel, Metz maçında Neymar’a görev vermek istiyor.