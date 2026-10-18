Real Madrid, pazar akşamı Sevilla'yı farklı mağlup etti. Kylian Mbappé ve Arda Güler'in müthiş gollerinin de katkısıyla José Mourinho'nun ekibi 4-1 kazandı.

Maçın üstün tarafı olan Real Madrid, Mbappé ve Yan Diomande ile açılış golü için fırsatlar yakaladı ancak ilk dakikalarda bitiricilikte isabet bulamadı. Güler'in şutu içinse aynı şeyi söylemek kesinlikle mümkün değildi.

Milli futbolcu, Diomande'nin ceza sahası çizgisine doğru çıkardığı topa gelişine vurdu. Topa olağanüstü bir falso vererek uzak köşeye gönderdi ve kaleci Odysseas Vlachodimos'un üzerinden ağlara gidişini izledi: 1-0.

Yalnızca birkaç dakika sonra Mbappé de çıtayı yükseltti. Fransız oyuncu iki rakibinin arasından harika bir dönüşle sıyrıldı, bir kez daha hızlandı ve ani bir hareketle Vlachodimos'u da geçerek skoru 2-0 yaptı. Santiago Bernabéu böylece bir futbol şölenine sahne oldu.

Real Madrid'in yıldızlarının ne kadar formda olduğu, ikinci yarıda bir kez daha görüldü. Ceza sahasında düşürülen Mbappé, penaltı atışında sorumluluğu üstlendi ve harika bir Panenka vuruşuyla Vlachodimos'u mağlup etti: 3-0.

Ancak son bölümde Mbappé'nin konsantrasyonu düşmüş gibiydi. Forvet oyuncusunun top kaybı, 3-1'lik golün başlangıcı oldu. Bu fırsatı değerlendiren Manu Bueno, yerden bir vuruşla Thibaut Courtois'yı mağlup etti.

Real Madrid'in karşılık vermesi uzun sürmedi. Diomande topla ilerledi ve sert bir şutla topu sol üst köşeye göndererek skoru 4-1'e getirdi. Madrid ekibi böylece gelecek haftaki El Clásico'ya moralli gidecek. Ancak öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i konuk edecek.