Real Madrid’in forveti Kylian Mbappe’nin Çinli tarihî bir şahsiyet hakkında şaka yaptığı video viral olunca büyük bir diplomatik kriz patlak verdi. Tartışma, Fransa millî takım oyuncusunun iki kazançlı sponsorluk anlaşmasını kaybetmesine yol açtı. Çin hükümeti ise gelen tepkilere resmî bir yanıt verdi.

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Mbappe Çin'de büyük tepkiyle karşı karşıya

Mbappe, hızla büyüyen uluslararası bir tartışmanın merkezinde. Madrid'in forveti, bölgede taraftarları rahatsız eden yakın tarihli bir sosyal medya görüntüsünün ardından Çin'deki iki büyük ticari ortaklığını kaybetti.

Çinli markalar Dongpeng ve Mengniu, Fransa millî takım oyuncusuyla yaptıkları kazançlı iş birliklerini resmen sonlandırdı. Ticari alandaki bu hızlı tepki, oyuncunun eski Çin lideri Mao Zedong'un bir görüntüsüne verdiği tepkinin yer aldığı bir videodan kaynaklanıyor.

Çin hükümetinden resmî açıklama

Olay, kısa sürede sıradan bir sosyal medya tartışmasından diplomatik bir meseleye dönüştü. Çinli yetkililer konuya doğrudan değinerek ülke genelinde futbolcuya yöneltilen yaygın tepkiyi güçlü biçimde savundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, salı günü düzenlenen resmî basın toplantısında olay hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Jiakun, gazetecilere, “Çin halkının duygularını inciten her söz veya davranış, doğal olarak tüm Çin toplumunun ortak tepkisiyle karşılaşır” dedi. Açıklamayı MadeInFoot aktardı.

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Gündem olan videonun çıkış noktası

Tartışma, internet programı ‘The Bridge’in yayımlanan bir bölümünde başladı. Mbappe, kendi yüzünün eski Çin liderinin yüzüne yerleştirildiği, üzerinde yoğun biçimde oynanmış bir internet montajına gülerken görüldü.

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Bu kısa görüntü, çeşitli Çin sosyal medya platformlarında derhâl sert ve yaygın tepkilere yol açtı. Vatandaşlar, önemli bir tarihî şahsiyete büyük bir saygısızlık olarak gördükleri durum karşısındaki rahatsızlıklarını hızla dile getirdi.

Bu gelişme, yıldız forvet için saha dışında son derece zorlu bir döneme işaret ediyor. Hücum oyuncusu kısa süre önce son Ballon d'Or sıralamasında ikinci oldu ancak şimdi dünyanın ticari açıdan en kazançlı pazarlarından birinde itibarının ciddi biçimde zarar görmesiyle karşı karşıya.

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Ticari sonuçlarla baş etme çabası

Mbappe ve halkla ilişkiler temsilcileri, bu beklenmedik diplomatik tartışmanın ağır sonuçlarını artık dikkatle yönetmek zorunda. Dongpeng ve Mengniu gibi büyük şirketlerin sağladığı önemli mali desteği kaybetmesi, oyuncunun Asya'daki ticari faaliyetlerine büyük bir darbe anlamına geliyor.

Oyuncunun artan gerilimi azaltmak için resmî bir özür açıklaması yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Forvet, şimdilik kendisi ve markası etrafındaki yoğun tartışmalara rağmen futbola odaklanmaya çalışmak zorunda. Mbappe'nin ekibi saha dışındaki zararı sınırlamak için aralıksız çalışırken Real Madrid, yıldız hücum oyuncusundan sahada olumlu sonuçlar almaya devam etmesini bekleyecek.