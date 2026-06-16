Kylian Mbappé, tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanında Olivier Giroud’u geride bırakarak Fransa’ya Senegal karşısında Dünya Kupası galibiyetini kazandırdı

Fransa, Dünya Kupası’ndaki ilk maçını kazandı. İlk yarıda Les Bleus, Senegal karşısında büyük zorluklar yaşadı, ancak ikinci yarıda olağanüstü kalitesini ortaya koydu. Kylian Mbappé, 3-1’lik galibiyette attığı iki golle maçın kahramanı oldu ve Olivier Giroud’u geçerek Fransa’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdi.

Milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, özellikle forvet hattında lüks bir sorunla karşı karşıya kaldı ve bu durumun bedelini Rayan Cherki ödedi. Fransızlar, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué ve Mbappé ile maça başladı.

Bu oyuncular ilk yarıda pek bir varlık gösteremedi. Senegal oyunda üstünlük kurdu ve en büyük fırsatları da yakaladı. İlk fırsat Nicolas Jackson’a aitti; oyuncu direğe sert bir şut çekti, ancak top daha sonra Mike Maignan’ın topuğundan sekerek çizgiyi geçti.

İlk yarının bitimine az bir süre kala Senegal, açılış golü için bir kez daha net bir fırsat yakaladı, ancak Ismaïla Sarr nişanını tam tutamadı ve yakın mesafeden topu üstten dışarı attı. Böylece her iki takım da 0-0'lık skorla devreye girdi.

İkinci yarıya girildiğinde arka arkaya gol fırsatları yaşandı. Hem Mbappé hem de Olise kale önünde boş pozisyona düştü, ancak Edouard Mendy iki kez de muhteşem kurtarışlar yaptı. Diğer tarafta ise Senegal, Jackson ile kontra ataklarda tehlike yaratmaya devam ediyordu.

Maçın neredeyse bir saati dolduğunda Fransa nihayet bir kırılma anı yakaladığını sandı: Mbappé, ceza sahası içinde Sadio Mané tarafından yere indirilmiş gibi göründükten sonra hakem Alireza Faghani, VAR tarafından ekrana çağrıldı. Ancak görüntüler incelendikten sonra, teması Mbappé’nin kendisinin “başlattığı”na karar verildi.

Böylece Fransa için penaltı verilmedi, ancak birkaç dakika sonra gol geldi. Olise, muhteşem bir pasla Mbappé’yi pozisyona soktu ve Mbappé tek vuruşta skoru 1-0’a getirdi. Jackson, 1-0’ın hemen ardından beraberlik golünü atacağını sandı, ancak golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Maçın son dakikalarında sahada boşluklar açıldı ve Fransa bundan yararlanmayı başardı: Bradley Barcola, Adrien Rabiot’un muhteşem pasıyla Mendy’nin karşısında tek başına kaldı ve topu kalecinin üzerinden soğukkanlılıkla aşırttı: 2-0.

Ibrahim Mbaye, 95. dakikada attığı güzel golle skoru 2-1'e getirerek maça yeniden heyecan katmayı başardı, ancak hemen ardından Mbappé, gerçekten muhteşem bir vuruşla maçı bitiren golü attı: 3-1. Bu, forvetin Fransa milli takımındaki 58. golüydü ve bu sayede Giroud’u geçerek milli takımın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Ayrıca Mbappé, Dünya Kupası’nda şimdiden 14 gole ulaştı.