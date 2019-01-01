Kylian Mbappe, Türkiye'ye karşı yok
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EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda Türkiye’nin rakibi olan Fransa’da Kylian Mbappe şoku yaşanıyor.
Daha önce İzlanda ve Türkiye maçları için aday kadroya davet edilen genç yıldız sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
İzlanda ve Türkiye maçlarında forma giyemeyecek olan Mbappe’nin yerine Borussia Mönchengladbach forması giyen Alassane Plea kadroya alındı.
Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalan Mbappe, PSG’nin ligdeki Bordeaux ve Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray maçlarının ikinci yarılarında oyuna girmişti.
Mbappe, PSG’nin Angers ile oynadığı son maçın kadrosunda ise yer almadı