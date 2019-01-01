Kylian Mbappe, Türkiye'ye karşı yok

Kylian Mbappe, Fransa’nın İzlanda ve Türkiye maçları kadrosundan çıkarıldı.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda ’nin rakibi olan ’da Kylian Mbappe şoku yaşanıyor.

Daha önce İzlanda ve Türkiye maçları için aday kadroya davet edilen genç yıldız sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

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İzlanda ve Türkiye maçlarında forma giyemeyecek olan Mbappe’nin yerine Borussia forması giyen Alassane Plea kadroya alındı.

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalan Mbappe, PSG’nin ligdeki ve Şampiyonlar Ligi’nde maçlarının ikinci yarılarında oyuna girmişti.

Mbappe, PSG’nin Angers ile oynadığı son maçın kadrosunda ise yer almadı