Kylian Mbappe, tek başına forvet oynamak istemedi; PSG Teknik Direktörü Galtier, sistemi değiştirdi

Sıkça kullanılan 3-4-3'ten, takımın Marsilya'yı yenmesine izin veren 4-3-1-2'ye geçildi.

Kylian Mbappe, Ligue 1'de sekiz gol ve bir asist ve dört Şampiyonlar Ligi maçında dört gol atmasına rağmen sezonun başında iyi bir dönem geçirmediği bilinen bir gerçek.

Şu ana kadar sahadaki ilgi odağı takım arkadaşları Lionel Messi ve Neymar ile küresel düzeyde Erling Haaland.

Son haberlere göre ise Mbappe, sahadaki rolünden memnun değil ve merkez dorvette tek başına oynamaktan hoşlanmıyor. Hafta sonu Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, takımının Marsilya'yı 1-0 yendiği maçta belki de Fransız yıldızı memnun etmek için diziliş değiştirdi.

Birkaç gün önce Kylian, bir Instagram hikayesinde 9 numara veya pivot forvet olarak oynamaktan mutsuz olduğunu ima etmişti.

Yeni diziliş 4-3-1-2

Gerçeği söylemek gerekirse, Galtier sistemi değiştirme kararında haklıydı. Sıkça kullandığı 3-4-3'ten, takımın Marsilya'yı yenmesine izin veren 4-3-1-2'ye geçti.

PSG'nin 29 puanla zirvede yer almasının ardından Galtier, Le Parisien'in haberine göre sistem değişikliği hakkında konuştu.

Galtier, "Sistem değişikliği son maçlardaki durumumuzla alakalıydı. Sezona iyi başladık ama rakipler bizi çok iyi analiz ettiler."

"Marsilya karşısında merkeze oyuncu eklemek istedim. Bana göre üç hücumcumuzu da en iyi pozisyonlarına sokmak istedim. İlk 25 dakikadan memnun kaldım.

"Büyük ihtimalle bu sistemi antrenmanlarla geliştirmeye devam edeceğiz. Benfica'dan sonra üzerinde çalışmak için bir antrenman yaptık ve tatmin olmadım. Cumartesi günü tatmin oldum. Antrenman sonunda çok olumlu geri dönüşler aldım."

Daha özgür olmak istiyor

Mbappe zaten 9 numara olarak oynamaktan mutlu olmadığını söylemişti.

22 Eylül'de Fransa kampında, milli takımda oynarken PSG'den daha fazla özgürlüğe sahip olduğunu söyledi.

Mbappe, "Burada benden farklı şeyler istiyorlar.

"Burada çok fazla özgürlüğüm var. Hoca, Olivier Giroud gibi defans oyuncularıyla ilgilenen 9 numara olduğunu biliyor ve ben boşluk arayabilirim, topu isteyebilirim.

"Paris'te bu olmuyor, benden pivot olarak oynamamı istiyorlar, bu farklı."