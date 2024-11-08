Kylian Mbappe, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'yi ateşe attı: Bu takım top oynamıyor!

Yaz transfer döneminin en sansasyonel imzasını atan Fransız yıldızın Real Madrid'e uyum süreci bir hayli çalkantılı geçiyor.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Kylian Mbappe Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin takıma oynattığı oyundan duyduğu memnuniyetsizliği yakın çevresine ifade etti.

Oyuncuya yakın kaynaklara göre Mbappe, Paris Saint-Germain'de oynadığı dönemde alışık olduğu oyun tarzıyla tezat oluşturan kulüpteki taktiksel yapıdan memnun olmadığını itiraf etti. Fransız oyuncu şu anda kariyerinde zor bir dönemden geçiyor ve en iyi performansını gösteremediği açık; dünyanın en yetenekli oyuncularından biri olmasına rağmen, Fransız forvet kendisini Fransa'nın yaklaşan Uluslar Ligi maçları için milli takım kadrosunun dışında buldu.

Mbappe ile ilgili hayal kırıklığı Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da aldığı son hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından daha da arttı;

Takım iki acı yenilgi aldı ve bu maçların ikisinde de Mbappe ağları bulamadı; bu da özellikle kendi ülkesi Fransa'da taraftarların ve medyanın eleştirilerinin artmasına neden oldu.

Mbappe'nin sezon istatistikleri 15 maçta sekiz gol attığını gösteriyor. Ancak bu gollerin üçü penaltı noktasından geldi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son golünü Stuttgart'a karşı attı ancak sonraki üç maçta gol atamadı ve bu da hayal kırıklıklarını daha da artırdı.

Real Madrid'de mutlu değil

Bu rakamlar Mbappe'nin Real Madrid'deki rolünden tam olarak memnun olmadığını gösteriyor. Takımın onun etrafında kurulduğu PSG'de oynadığı dönemde sahip olduğu pozisyon olan hücumun odak noktası olmaya alışkın. Ancak Real Madrid'de işler farklı. Ona aynı düzeyde ilgi ve destek verilmiyor ve bu da sahadaki performansını etkiliyor gibi görünüyor.

Onun kalibresinde bir oyuncu için alışılmadık bir durum olan kaçırdığı fırsatlarla mücadele ettiğine dair işaretler var. Bu artan hoşnutsuzluk her geçen maç daha da belirginleşiyor ve Mbappe'nin Ancelotti'nin taktik sistemi altında Real Madrid için oynamanın taleplerine hala uyum sağlamaya çalıştığı açık.