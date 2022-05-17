Kylian Mbappe, Real Madrid ile imzalayacağı sözleşmesinin şartlarını kabul etti.

GOAL'ün bilgilerine göre; Paris Saint-Germain'in yıldızının transferi Şampiyonlar Ligi finalinden sonra açıklanacak.

PSG, Mbappe'ye umutsuzca sözleşme yeniletmeye çalışırken oyuncunun kontratının bitimine bir ay kaldı.

Dünya Kupası sahibi oyuncu, geleceğini sezon sonunda karara bağlayacak ve Real Madrid bu ücretsiz transferi bitireceği konusunda kendinden emin.

Mbappe, Madrid transferine çok yakın

GOAL'ün bilgilerine göre; Madrid dört aylık görüşmelerin ardından Mbappe ile anlaşmaya vardı ve geriye sadece küçük ayrıntılar kaldı.

İspanyol devi, Fransız oyuncunun 21 Mayıs'ta Metz'e karşı oynanacak maçta PSG'ye veda etmesini bekliyor.

Santiago Bernabeu'da oynamak, çocukluk hayali olan Mbappe için Real Madrid geçen yaz da transfer girişimlerinde bulunmuş ancak PSG'den onay çıkmamıştı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Kylian Mbappe transferini duyurmayı planlıyor 🤩 pic.twitter.com/AxMSfUo5wN — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 17, 2022

Madrid, Mbappe transferini ne zaman açıklayacak?

Mbappe önümüzdeki günlerde PSG'den ayrılabilir ancak Real Madrid oyuncunun transferini Şampiyonlar Ligi finalinin ardından duyurmayı planlıyor.

İspanyol devi, 28 Mayıs'ta Stade de France'ta Liverpool ile finalde karşılaşacak ve saha dışı herhangi bir anlaşmanın Carlo Ancelotti'nin hazırlıklarını etkilemesi istenmiyor.

Mbappe'nin Madrid'e gelişi büyük olasılıkla Haziran başında olacak.

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