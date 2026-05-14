Real Madrid, FC Barcelona ile oynadığı El Clásico maçındaki yenilginin etkisini atlattı. Perşembe akşamı Álvaro Arbeloa'nın takım, Gonzalo García ve Jude Bellingham'ın golleriyle, küme düşmüş Real Oviedo'yu 2-0 mağlup etti. Böylelikle, ligi ikinci sırada tamamlayacak olan Real Madrid, LaLiga'da 80 puana ulaştı.

Sakatlığından dönen Kylian Mbappé, ev sahibi takımda yedek kulübesinde maça başladı. Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni ile yaşadığı tartışma sırasında aldığı kafa yaralanması nedeniyle hala kadroda yer almazken, Perşembe günü Fransa'nın Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Eduardo Camavinga ise ilk 11'de yer aldı.

Maçın temposu biraz geç yükseldi, ancak ilk yarı ilerledikçe Real Madrid giderek daha fazla fırsat yakaladı. Ancak Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold, Brahim Díaz, Vinicius Júnior ve Camavinga, açılış golünü atma fırsatlarını kaçırdı. Öte yandan Oviedo, Nacho Vidal'ın yakın mesafeden şutunu üstten dışarı atmasıyla neredeyse sürpriz bir şekilde öne geçecekti.

Her iki takım da ilk yarıyı golsüz tamamlayacak gibi görünüyordu, ancak devre bitmeden hemen önce García durumu değiştirdi. 22 yaşındaki forvet, Oviedo'nun top kaybını değerlendirerek dönerek şutunu gole çevirdi: 1-0.

Maçın belki de en önemli anı 55. dakikada yaşandı. Bu sezonun ardından profesyonel futbolu bırakacak gibi görünen 41 yaşındaki Santi Cazorla, gençlik aşkı Oviedo'ya oyuna girdi. Bu, tüm Bernabéu'da büyük bir alkışa neden oldu.

Bundan sonraki dönemde Oviedo, Alberto Reina ve Vidal ile iki güzel gol fırsatı yakaladı. Ancak gol gelmedi. Real Madrid adına Álvaro Carreras, kaleci Aarón Escandell'in kurtarışını izledi.

Maçın bitimine yirmi dakika kala, sakatlığından kurtulan Mbappé sahaya çıktı, ancak Real Madrid taraftarları bundan pek de memnun değildi: süper yıldız, şiddetli bir yuhalama yağmuruna tutuldu. Yine de takımı için önemli bir rol oynadı, çünkü yaptığı asistle Bellingham'ın uzak köşeye 2-0'ı göndermesini sağladı. Maç da bu skorla sona erdi.