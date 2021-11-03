Kylian Mbappe, RB Leipzig’in kapısından dönmüş

Paris Saint-Germain’in genç yıldızı Kylian Mbappe, gösterdiği performansla adından çokça söz ettirmeye devam ediyor.

22 yaşındaki yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve Mbappe’yi kadrosuna katmak için geçtiğimiz yaz yoğun mesai harcayan Real Madrid’in tekrar devreye girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Mbappe gibi bir yıldızın boşa çıkması, kuşkusuz tüm Avrupa devlerini birbirine düşürecek. Ancak RB Leipzig 2015 yılında, henüz Mbappe 17 yaşındayken genç oyuncuyu kadrosuna katmak istemiş.

Rangnick’in suya düşen Mbappe hayali

Fransa basınında L’Equipe’te yer alan habere göre o dönem RB Leipzig’in sportif direktörü olan RB Leipzig, Monaco akademisinden Mbappe’yi transfer etmek istemiş. Genç ismin ailesiyle görüşen Rangnick, Mbappe’nin kulübün tarzına ne her anlamda uygun bir oyuncu olduğunu söyleyerek ailesini ikna etmeye çalışmış.

Ancak oyuncunun babası, Rangnick’in Leipzig menajeri olması durumunda bu transfere gözü kapalı onay vereceğini söylemiş.

Rangnick de yalnızca altı ay sonra RB Leipzig’in menajeri olmuştu ve kulübün danışmanı Gerard Houllier tekrar Mbappe transferi için devreye girmiş.

Fakat Mbappe için RB Leipzig hiçbir zaman öncelikli bir transfer hedefi olmamıştı zira genç oyuncuyu o zamanlar Liverpool, Manchester United, Paris Saint-Germain ve Manchester City gibi kulüpler takip ediyordu.

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