Kylian Mbappe: PSG'de mutluyum ama gelecekte ne olur bilmiyorum

PSG'nin genç yıldızı Mbappe, kulübünde mutlu olduğunu belirtirken gelecek için de transfere açık kapı bıraktı.

Son zamanlarda adı transfer dedikodularına karışan ve Real Madrid'e gideceği öne sürülen Kylian Mbappe, durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Paris Saint-Germain'de mutlu olduğunu dile getiren Fransız yıldız, transfer için de açık kapı bırakmayı ihmal etmedi.

AS'ın verdiği habere göre, konuyla ilgili konuşan Mbappe, ''PSG'de olmaktan dolayı mutluyum. Burada işler benim için iyi gidiyor. 2021'e kadar sözleşmem var ve bunun dışında bir şey düşünmek istemiyorum. Burada mutluyum ama futbolda neler olacağını tahmin etmek zor. Gelecek ne getirir bilemiyorum'' dedi.

PSG'deki ikinci sezonunu geçiren 20 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon kulübü adına forma giydiği 23 resmi maçta 21 gol atıp 9 asist yaptı.