Kylian Mbappe, PSG'deki olağanüstü beş yılının ardından geleceği hakkında konuştu

Kylian Mbappe sezon sonuna kadar anlaşmasının bulunduğu Paris Saint-Germain'deki "beş olağanüstü yılın" ardından geleceği hakkında konuştu.

2017'de PSG'ye transfer olmadan önce Monaco'da tanınan Mbappe, jenerasyonunun en parlak yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

22 yaşındaki oyuncunun performansı, Real Madrid başta olmak üzere birçok Avrupa devinin dikkatini çekiyor.

Kylian Mbappe ne söyledi?

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde PSG, Real Madrid'in tekliflerini reddetti. Mbappe ise Santiago Bernabeu'ya gitmek için kulüple bir takım zorluklar yaşadığını itiraf etti.

İspanyol devinin Ocak ayında Fransız golcü için yeniden temasa geçmesi bekleniyor ancak Mbappe yerinden şimdilik memnun gibi.

Milli görevdeyken TNT Brasil'e konuşan Mbappe şunları söyledi: "Burada beş olağanüstü yıl geçirdim, her andan faydalandım ve bunu yapmaya devam ediyorum. Hem sahada hem de özel hayatımda mutluyum."

2021-22 sezonunun bitiminden sonra da PSG'de kalıp kalmayacağı konusunda konuşan eski Monaco yıldızı, "Buradayım, şu an burada oynuyorum ve bu sezon buradayım." dedi.

Mbappe'nin sözleşme durumu

PSG mevcut sözleşmesinin son altı ayına yaklaşırken Mbappe konusunda köşeye sıkışmış durumda.

Fransız yıldız ile yeni bir anlaşma imzalayamazlarsa Mbappe, 30 Haziran 2022'den sonra Madrid'e ücretsiz olarak katılabilecek.

Ancak Mbappe'nin annesi, Ekim ayında Le Parisien ile yaptığı röportajda, PSG taraftarlarına yeni bir sözleşme için umut verdi.

Fayza Lamari, "Şu anda PSG ile görüşüyoruz ve işler iyi gidiyor" dedi.

"Anlaşacak mıyız? Kesin olan bir şey var: Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için sonuna kadar her şeyini verecek."

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