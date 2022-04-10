Ligue 1'de oynadığı Clermont deplasmanından 6-1'lik galibiyetle ayrılan PSG'de yaptığı hat-trickle maça damga vuran Kylian Mbappe, karşılaşmanın ardından sezona dair pişmanlığını ifade etti.

Neymar'ın hat-trick, Messi'nin ise üç asist yaptığı 90 dakikayı maç sonrasında Canal+'ya değerlendiren Mbappe, bu üçlünün geç form tutmasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

"Bu yükselişin Şampiyonlar Ligi'nden elenmemizin sonrasında yaşanması üzüntü verici ancak şimdi gerçekleşmesine neden olan birçok koşul var.

"Üç kaliteli oyuncuyuz ve her seferinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hayat böyle. Bazen kazanır bazen kaybedersiniz.

"Şampiyonlar Ligi'nde yola devam edeceğimiz için üzgünüz ama her zaman pozitif olup, harika bir kulüp olduğumuzu göstermeye devam etmeliyiz.

"Taraftarlarımızın bizimle olmalarını isteriz ama hissettikleri hayal kırıklığını da anlayabiliyoruz"

Takımda kalabilir

Bu sezon PSG formasıyla çıktığı 39 karşılaşmada 31 gol ve 18 asistle oynayan Mbappe, sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemedi.

Real Madrid ile anlaşmaya vardığı öne sürülen Mbappe'nin sportif direktör Leonardo ile yolların ayrılması halinde PSG'de kalabileceği ve takımın liderliğine soyunabileceği öne sürülüyor.

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