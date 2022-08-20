Fransız yıldız, soyunma odasını Arjantinlilerin kaplamasından memnun görünmüyor.

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain ile oturduğu sıkı pazarlık masasında kulüpteki bazı isimlerle yol ayrımına gidilmesi için talepte bulunmuş.

Yaz transfer döneminde Real Madrid'e imza atması beklenen Fransız yıldız sürpriz bir kararla Ligue 1'de kalırken PSG yeni sezonu Mbappe'nin yüklü kontratı ile açtı.

Neymar ile derin bir kriz yaşayan 23 yaşındaki oyuncunun kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi'den beklediği bazı talepler gün yüzüne çıktı.

Kylian Mbappe, PSG'den ne istedi?

UOL Esporte'nin haberine göre; Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'den "Arjantin Cumhuriyeti'nin dağıtılmasını" ve takımın lideri olmayı istedi.

Mbappe kulüpteki Lionel Messi, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Leandro Paredes gibi isimlerin bulunduğu ve İspanyol Ander Herrera ile Kosta Rikalı Keylor Navas'ın da yer aldığı grubun dağıtılmasını talep etti.

Lionel Messi neredeyse dokunulmaz olsa da Fransız devi diğer oyuncularla yollarını yavaş yavaş ayırıyor. Angel Di Maria, Juventus'a gitti, Icardi ile Paredes'ten yeni bir kulüp bulmaları istendi, Herrera ile Keylor Navas'ın da yaz transfer dönemi bitmeden satılacağı söyleniyor.

Kylian Mbappe'nin Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevden alınmasında da söz sahibi olduğu iddia ediliyor.

Neymar - Mbappe krizinde son durum ne?

Kylian Mbappe ile PSG kadrosundaki bazı isimler arasındaki gerilim artmaya devam ediyor. Fransız yıldızın Montpellier karşılaşmasında ilk penaltıyı kaçırmasının ardından ikinci penaltıyı da kullanmak istediği ancak Neymar'ın buna izin vermediği iddia edilmişti.

Neymar maçın ardından Twitter'da bir kullanıcının yaptığı şu paylaşımı beğendi ve adeta iddiaları doğruladı: "PSG'de penaltıları Mbappe atıyor. Bu sözleşmesinde yer alıyor olmalı, çünkü dünyadaki hiçbir kulüp Neymar'ı ikinci penaltıcı yapmaz. Yeni sözleşme sayesinde Mbappe, PSG'nin sahibi olmuş."

Neymar'ın takımda artan itibarından dolayı da rahatsız olan Kylian Mbappe, son günlerde epey mutsuz bir görüntü çiziyor. Brezilyalı, bu yazın başlarında Parc des Princes'ten ayrılmaya hazır görünüyordu ancak takımda kalıp kendini yeniden göstermek için mücadele edeceğini gösterdi.