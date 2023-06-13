Dünyaca ünlü Fransız futbolcu yaz transfer döneminde Real Madrid’e transfer olmak istediği yönündeki iddiaları yalanladı.

PSG ile olan kontratını yenilemeyen ve Real Madrid'e transfer olmak istediği öne sürülen Kylian Mbappe bu iddiaları yalanladı. Kontrat uzatmama kararının ardından bu yaz Real Madrid'e transfer olacağı öne sürülen dünyaca ünlü yıldız takımında olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Önümüzdeki sezon da PSG forması giyeceğini belirten Mbappe şu anda takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını belirtti.

Fransız basınında yer alan haberlere göre daha büyük başarılar kazanmak için takımdan ayrılmayı kafasına koyan Mbappe’nin yakın çevresi, PSG’yi ‘Prison (Hapishane) Saint-Germain’ olarak nitelendirmeye başladı.

PSG'ye hapishane benzetmesi

PSG’de oynadığı dönemde Şampiyonlar Ligi'ni veya Ballon d’Or'u kazanamayan Mbappe’nin bu durum nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı biliniyor.

Buna rağmen bu yaz Real Madrid’e transfer olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Mbappe, bu söylentileri yalan olarak nitelendirdi. Karim Benzema’nın Suudi Arabistan’a transfer olmasının ardından taraftarların Mbappe’ye yönelik sorularını yanıtlayan Real Madrid Başkanı Florentino Perez bu transferi gerçekleştireceklerini ancak bu dönemde olmayacağını söylemişti.

Mbappe kontratını uzatmaması halinde takımdan gelecek yaz bedelsiz olarak ayrılacak.