Kylian Mbappe: Pele'nin ardında ikinci adam olmak benim için sorun değil

Fransız yıldız Kylian Mbappe, Dünya Kupası'nda gol atan en genç ikinci oyuncu olmanın kendisini onurlandırdığını söyledi.

Milli Takımı ve 'in yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası rekorlar kitabında Pele ile yer almaktan onur duyuyor.

Mbappe, Dünya Kupası finalinde Pele'den sonra gol atan en genç oyuncu olarak rekorlar kitabına adını yazdırdı.

Fransız yıldız, gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan kabul edilen Pele'nin arkasında yer almaktan hiç rahatsızlık duymadığını belirtti:

"Bir rekora imza atmak için ilk olmak gerekir ancak ben Pele'nin ardında yer alıyorum ve bu hiç problem değil. Mutluyum, harika bir olaydı. Finalden önce bir fırsatım olacağını ve onunla tarih yazacağımı biliyordum."

Fransa Milli Takımı'yla tarih yazdıklarını söyleyen Mbappe, "Bunu ülkemiz için yaptık. Her zaman söylediğim gibi bundan daha önemli bir şey yok. Ülkenizi sahada temsil etmek büyük bir olay. Fransa adına tarih yazmak rüya gibiydi." dedi.

efsanesi Pele, geçtiğimiz günlerde Le Parisien'e yaptığı açıklamada genç oyuncuların en iyi olmak için neler yapması gerektiğinden bahsetti ve Mbappe'nin 'henüz kral olmadığını' söyledi:

"Kral olmak için daha çok sınavdan geçmesi gerekiyor. Önünde atılması gereken birçok adım var. Daha genç ve yeni başladı."

20 yaşındaki futbolcu bu sezon PSG formasıyla parlamaya devam ediyor. Resmi maçlarda 36 kez forma giyen yıldız, 32 gol attı, 15 asist yaptı.