Kylian Mbappé, Paraguay'ın oyun tarzından tiksiniyor: "Biz de kirli oynayabiliriz"

Kylian Mbappé ve Rayan Cherki, Cumartesi günü Fransa’nın galibiyetinin ardından rakip Paraguay hakkında açık sözlü açıklamalarda bulundu. Güney Amerikalılar pek çok çirkin faul yaptılar, ancak tam olarak sıfır sarı kart gördüler ve sonunda 1-0’lık mağlubiyetle turnuvadan elendiler.

Paraguay kadrosunda, teknik direktör Gustavo Alfaro’nun oyuncularının maç boyunca sergilediği sert oyun tarzından kaçınan neredeyse hiç kimse yoktu. Matías Galarza, Juan Cáceres, Gustavo Velázquez ve eski Getafe oyuncusu Omar Alderete gibi isimler, olumsuz anlamda dikkat çektiler.

Fransa büyük ölçüde soğukkanlılığını korudu, ancak Paraguay’ın sıfır sarı kartına karşılık, sonunda üç sarı kart gördü. Bu durum, birkaç dirsek darbesine, tekrarlanan provokasyonlara, abartılı hareketlere ve Mbappé’nin kaval kemiğine ayakkabıyla baskı yapılmasına rağmen gerçekleşti.

"Paraguay'a, kirli oynamak istiyorlarsa bizim de bunu yapabileceğimizi gösterdik," diyor Mbappé. "Bize defolup gitmemizi söylerlerse, biz de onlara aynısını haykırırız. Paraguay buraya futbol oynamaya gelmedi, ama biz nasıl oynanacağını gösterdik."

"Eğer kolları sıvamamız gerekiyorsa, bunu da yaparız. Bizim smokinle oynayacağımızı sanıyorlardı, ama biz de kirli futbol oynayabiliriz. Sadece hücum futbolu oynayabilen bir takım olmadığımızı gösterdik," diyor Mbappé.

İkinci yarıda oyuna giren takım arkadaşı Rayan Cherki, maç boyunca gözlerine inanamadı. "Paraguay’ın nasıl 30 faul yapıp da tek bir sarı kart bile görmediğini anlamıyorum."

“Bugün bize savaş açmak isteyen herkese hazır olduğumuzu gösterdik,” dedi Cherki. Maçın ardından Fransa, Paraguaylıların gözü önünde coşkuyla kutlama yaparak öçünü aldı. Bu durum bir kargaşaya yol açtı, ancak olaylar kısa sürede yatıştırıldı.