Kylian Mbappe: Olivier Giroud’nun dedikleri beni etkiledi

Mbappe, Bulgaristan ile oynanan hazırlık maçında Giroud’nun söylediklerinin ardından hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Fransa ile Bulgaristan arasında oynanan hazırlık maçında Giroud, koşu atmasına rağmen takım arkadaşlarının kendisine pas vermediği dile getirmiş, fakat yine de bunun büyük bir olay haline getirilmemesi gerektiğini belirtmişti.

Sonrasında ise Paris Saint-Germain’li yıldız Mbappe, Giroud’nun bunu basına açık bir şekilde belirtmek yerine kendisine direkt bir şekilde söylemesinin daha iyi olabileceğini belirtmişti.

Neler söylendi?

Mbappe, basın toplasında şu açıklamalarda bulundu: “Olivier Giroud ile konuştum, herkes olayı biliyor.”

“Dediklerinden biraz etkilendiğimi söyleyebilirim. Ama bunun büyük bir mesele haline gelmesine izin vermeyeceğiz çünkü Fransa’yı temsil etmek için buradayız, şu anda en önemli olan şey bu.”

“Ben de bir forvetim ve bir maçta yüzlerce kez aynı duyguyu hissediyorum.”

“Onu soyunma odasında tebrik ettim ve o anda bana hiçbir şey söylemedi. Ben de basından öğrendim. Zaten kötü bir şey de söylemedi. Bence sorun, bunu basına açık bir şekilde dile getirmesinde. Ama sorun değil, bunlar ufak tefek şeyler. Takım olarak böyle şeylerle meşgul olmamız lazım."

Deschamps neler dedi?

Fransa teknik direktörü Deschamps, takımla bu konu hakkında görüştüğünü ve ortada bir problem olmadığını belirtti.

Telefoot’a verdiği röportaj“Olivier Giroud her santrfor gibi istediği topları alamadığını söyledi. Bu bir problem teşkil etmiyor.”

“Giroud ve Benzema ile bireysel görüşmedim, tüm takım birlikte değerlendirdik. Şu anda ne söylersek söyleyelim, dediklerimizin çarpıtılabileceğini ve başka yerlere çekilebileceğini biliyoruz.”

“Oyuncular en ufak bir sorun hissetmiyorlar ve en önemli olan da bu.”

Fransa, Euro 2020’deki ilk maçında salı günü Almanya ile karşılaşacak.

Daha fazlası için:

Simon Kjaer'den Christian Eriksen'e kritik ilk müdahale

Luka Modric, İngiliz medyasını "kibirli" olmakla suçladı

Tottenham Başkanı Daniel Levy'den Harry Kane'e mesaj